Jonathan Brady/Pool PA via AP

Iako se 2026. već nametnula kao godina raskošnih, maksimalistički ukrašenih božićnih drvaca, svedeni i jednobojni stilovi i dalje imaju vjernu publiku. Najbolji primjer za to je prošlogodišnje božićno drvce Meghan Markle i princa Harryja, koje ni gotovo godinu dana kasnije ne gubi na privlačnosti i ostaje dokaz da je minimalizam u blagdanskom uređenju uvijek dobar izbor.

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Unatoč trendovima koji favoriziraju obilje ukrasa, ponuda blagdanskih dekoracija i ove godine uključuje bezvremenske klasike, poput jednostavnih bijelih kuglica kakve krase drvce vojvotkinje od Sussexa. Upravo takav nenametljiv pristup omogućuje da prirodna ljepota bora dođe u prvi plan.

Zašto dizajneri i dalje vole minimalistička drvca

Stručnjaci za uređenje interijera ističu da ovakav stil ima dugovječnost čak i u sezonama kad prevladavaju odvažnije kombinacije. Dizajnerica interijera i prognostičarka trendova za Balsam Hill Whinnie Williams objašnjava da odustajanje od teških i brojnih ukrasa naglašava samu formu drvca.

"Iako aktualni božićni trendovi naginju maksimalizmu, dio ljudi i dalje bira minimalistički izgled u kojem glavnu riječ vodi samo drvce. Smanjivanje broja ukrasa stavlja fokus na oblik, teksturu i svjetlost, čime se ističe kvaliteta bora. Upravo ta tiha samouvjerenost daje blagdanskom uređenju profinjen, gotovo editorial izgled", rekla je Williams za Homes and Garden.

Drvce Meghan Markle dobar je primjer kako postići takav dojam, a da grane pritom ne izgledaju prazno. Kombinacijom isključivo bijelih kuglica i krem vrpci postignut je skladan, promišljen i nimalo prenatrpan izgled.

Trikovi za postizanje profinjenog monokromatskog izgleda

Prema riječima dizajnerice, ključ uspjeha leži u kvaliteti samog drvca i dosljednosti u izboru boja:

Držite se jedne nijanse: Ako ne želite potpuno ogoljeno drvce, gradnja cijelog stila oko jedne boje daje uredan i elegantan dojam.

Poigrajte se teksturama: Ograničena paleta boja smanjuje vizualni nered, ali različite završne obrade ukrasa – mat, sjajne ili tekstilne – zadržavaju dinamiku.

Birajte toplu rasvjetu: Meko, toplo svjetlo ključno je za atmosferu. Za uredan dojam bez vidljivih kablova preporučuju se drvca s već ugrađenim lampicama koje pružaju suptilan, ravnomjeran sjaj.

Bilo da ulažete u novo drvce s integriranom rasvjetom ili samo želite pojednostaviti postojeću kolekciju ukrasa, ovaj minimalistički pristup lako je primijeniti. Trendovi se mijenjaju iz sezone u sezonu, no toplo, jednobojno božićno drvce nikada ne djeluje zastarjelo.