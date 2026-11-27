"Izbori su za godinu i pol, do tada imamo još jako puno posla, no sutra ćete moći vidjeti snagu HDZ-a. Više od 1000 delegata dolazi iz svih krajeva Hrvatske. Proći ćemo kroz sva područja, sve županije i vidjeti koji su to izazovi pred nama i u kojoj mjeri bismo mogli dodatno podići ritam. Oporba pokušava tražiti nekakav svoj prostor djelovanja, a HDZ je snažna kao stijena", naglasio je.