Vyjuvek
HZZO na listu uvrstio lijek koji su teško bolesna djeca godinama čekala
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) povećalo je sredstva za zdravstvene postupke koji se plaćaju izvan ugovorenih bolničkih limita.
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Najveći dio povećanja odnosi se na intervencijsku kardiologiju te intervencijsku neurologiju i neuroradiologiju, a više novca predviđeno je i za intervencijsku gastroenterologiju te medicinski pomognutu oplodnju.
Kako je priopćio HZZO, iznosi su usklađeni s dosadašnjom potrošnjom i očekivanim potrebama do kraja 2026. godine kako bi financiranje pratilo opseg postupaka koje bolnice obavljaju.
Dodatna sredstva za intervencijsku kardiologiju, neurologiju i neuroradiologiju namijenjena su područjima ključnima za zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom miokarda i moždanim udarom.
HZZO ističe da pravodobna intervencija u tim slučajevima može spriječiti smrt, teške komplikacije i trajni invaliditet. Povećanjem sredstava za intervencijsku gastroenterologiju želi se osigurati dostupnost složenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.
U financiranju medicinski pomognute oplodnje veće povećanje predviđeno je za KBC Zagreb, koji nakon razdoblja smanjenog opsega rada zbog obnove bolnice ponovno povećava kapacitete za te postupke.
Na istoj sjednici Upravno vijeće na Osnovnu listu lijekova HZZO-a uvrstilo je Vyjuvek (beremagen geperpavek), lijek za liječenje rana kod bulozne epidermolize.
Lijek će na teret obveznog zdravstvenog osiguranja biti dostupan oboljelima koji ispunjavaju kriterije za njegovu primjenu. HZZO je proveo i redovito godišnje usklađivanje cijena lijekova koji se izdaju na recept.
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