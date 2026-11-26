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Profesor Baltazar, Čudesna šuma, Čarobnjakov šešir, Krtica, Bolek i Lolek... Dovoljno je spomenuti nekoliko ovih naslova da se mnogi prisjete djetinjstva, televizora i vremena kada smo omiljene crtiće čekali u točno određeno vrijeme. Jedna rasprava na hrvatskom Redditu pokazala je da su ti likovi i danas mnogima posebno dragi.

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Sve je počelo kada je jedan korisnik zatražio prijedloge starih animiranih filmova i serija koje bi mogao pokazati svom djetetu.

Posebno su ga zanimala ostvarenja Zagrebačke škole crtanog filma, među kojima je najpoznatiji Profesor Baltazar.

U komentarima su se brzo počeli nizati prijedlozi.

Netko je odmah spomenuo Čudesnu šumu, domaći dugometražni animirani film iz 1986. godine, a drugi su se prisjetili njegova nastavka Čarobnjakov šešir.

Na popisu su se našli i popularni strani crtići koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija.

Među njima su češka Krtica, poznata po svojim jednostavnim i toplim pustolovinama, te poljski animirani dvojac Bolek i Lolek.

Profesor Baltazar

No, posebnu pažnju zaslužuje upravo Profesor Baltazar, jedan od najprepoznatljivijih likova hrvatske animacije.

Dobroćudni znanstvenik iz Baltazargrada pomagao je svojim sugrađanima rješavati najrazličitije probleme, i to uz pomoć mašte, domišljatosti i svojih neobičnih izuma.

Serija je nastajala u Zagrebu, a njezin prepoznatljiv izgled i glazba ostali su u sjećanju brojnim gledateljima.

Dobra vijest za sve koji bi se htjeli nakratko vratiti u djetinjstvo jest da pojedine epizode Profesora Baltazara još uvijek možete pogledati na internetu.

Zagreb film na svojim službenim stranicama ima katalog animiranih filmova, a uz neke epizode dostupne su i poveznice na videosnimke.

Primjerice, ondje možete pogledati epizodu Viktorov jajomat, u kojoj neobičan stroj za kuhanje jaja izazove pravu senzaciju u Baltazargradu.

Dodatne epizode dostupne su i na YouTube kanalu Profesora Baltazara.

A ako poželite otkriti što su još gledale prethodne generacije, možda vam upravo rasprava na Redditu da ideju za sljedeće obiteljsko gledanje.