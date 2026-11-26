Povratak u djetinjstvo
Sjećate li se ovih crtića? Uz njih su odrasle generacije, a neke i danas možete gledati
Profesor Baltazar, Čudesna šuma, Čarobnjakov šešir, Krtica, Bolek i Lolek... Dovoljno je spomenuti nekoliko ovih naslova da se mnogi prisjete djetinjstva, televizora i vremena kada smo omiljene crtiće čekali u točno određeno vrijeme. Jedna rasprava na hrvatskom Redditu pokazala je da su ti likovi i danas mnogima posebno dragi.
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Sve je počelo kada je jedan korisnik zatražio prijedloge starih animiranih filmova i serija koje bi mogao pokazati svom djetetu.
Posebno su ga zanimala ostvarenja Zagrebačke škole crtanog filma, među kojima je najpoznatiji Profesor Baltazar.
U komentarima su se brzo počeli nizati prijedlozi.
Netko je odmah spomenuo Čudesnu šumu, domaći dugometražni animirani film iz 1986. godine, a drugi su se prisjetili njegova nastavka Čarobnjakov šešir.
Na popisu su se našli i popularni strani crtići koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija.
Među njima su češka Krtica, poznata po svojim jednostavnim i toplim pustolovinama, te poljski animirani dvojac Bolek i Lolek.
Profesor Baltazar
No, posebnu pažnju zaslužuje upravo Profesor Baltazar, jedan od najprepoznatljivijih likova hrvatske animacije.
Dobroćudni znanstvenik iz Baltazargrada pomagao je svojim sugrađanima rješavati najrazličitije probleme, i to uz pomoć mašte, domišljatosti i svojih neobičnih izuma.
Serija je nastajala u Zagrebu, a njezin prepoznatljiv izgled i glazba ostali su u sjećanju brojnim gledateljima.
Dobra vijest za sve koji bi se htjeli nakratko vratiti u djetinjstvo jest da pojedine epizode Profesora Baltazara još uvijek možete pogledati na internetu.
Zagreb film na svojim službenim stranicama ima katalog animiranih filmova, a uz neke epizode dostupne su i poveznice na videosnimke.
Primjerice, ondje možete pogledati epizodu Viktorov jajomat, u kojoj neobičan stroj za kuhanje jaja izazove pravu senzaciju u Baltazargradu.
Dodatne epizode dostupne su i na YouTube kanalu Profesora Baltazara.
A ako poželite otkriti što su još gledale prethodne generacije, možda vam upravo rasprava na Redditu da ideju za sljedeće obiteljsko gledanje.
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