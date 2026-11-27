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Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika osvrnuo se na raspravu o pravednosti usklađivanja mirovina, odnosno o tome trebaju li se one povećavati za isti postotak ili za isti novčani iznos svim umirovljenicima. Smatra da je jedino postotnim usklađivanjem moguće očuvati načela mirovinskog sustava temeljenog na godinama staža i visini uplaćenih doprinosa.

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Špika podsjeća da se polugodišnje usklađivanje mirovina provodi prema formuli 85:15, umjesto ranijih 70:30, pri čemu se na sve mirovine primjenjuje isti postotak povećanja.

Dok zagovornici nominalnog usklađivanja smatraju da bi povećanje za jednak iznos svim umirovljenicima bilo pravednije, Špika upozorava da bi takav model s vremenom znatno promijenio početne omjere među mirovinama.

Što bi se dogodilo s mirovinama od 600 i 1.200 eura?

Razliku između dvaju modela Milivoj Špika je ilustrirao primjerom umirovljenika s mirovinama od 600 i 1.200 eura.

Kada bi se obje mirovine deset puta uzastopno povećale za 10 posto, niža bi narasla na 1.556,25 eura, a viša na 3.112,50 eura. Time bi njihov međusobni omjer ostao nepromijenjen – viša mirovina i dalje bi bila dvostruko veća od niže.

Međutim, kada bi se obje mirovine deset puta povećale za 100 eura, prva bi dosegnula 1.600, a druga 2.200 eura. Nominalna razlika ostala bi 600 eura, ali bi viša mirovina, umjesto početnih 100 posto, bila samo 37,5 posto veća od niže.

Špika smatra da bi se takvim modelom sa svakim novim usklađivanjem smanjivala relativna razlika između mirovina osoba koje su tijekom radnog vijeka izdvajale različite iznose za mirovinske doprinose.

Usporedio mirovine sa štednjom u banci

Predsjednik BUZ-a zahtjeve za povećanjem mirovina za isti iznos usporedio je s isplatom kamata na štednju, ističući da bi to bilo kao kada bi se od banke tražilo da svim štedišama isplati jednak iznos kamata, neovisno o visini njihove štednje.

Prema njegovu mišljenju, ako je netko pri umirovljenju ostvario 10, 20 ili više posto veću mirovinu od drugog umirovljenika, taj bi se omjer trebao zadržati i nakon više godina usklađivanja.

U protivnom se, upozorava, narušavaju početni odnosi među mirovinama, ali i temelji mirovinskog sustava.

"Vlada umjesto populizma mora uvesti model po kriteriju pravednosti"

Špika procjenjuje da najmanje dvije trećine od približno 1,25 milijuna hrvatskih umirovljenika opravdano nije zadovoljno visinom svojih primanja. Tvrdi i da su radničke mirovine zbog dosadašnjeg usklađivanja, koje nije u potpunosti pratilo rast plaća ili cijena, u prosjeku oštećene za 200 eura.

Ističe, međutim, da rješavanje problema niskih mirovina ne bi smjelo biti na štetu onih koji su tijekom radnog vijeka uplaćivali veće doprinose.

Pravedan i održiv mirovinski sustav, smatra Špika, mora jednako uvažavati i one koji su radili za minimalne plaće i one koji su izdvajali visoke doprinose.

"Hrvatski umirovljenici zaslužuju sustav koji neće poticati nepravdu, niti narušavati osnovna načela mirovinske solidarnosti. Vlada umjesto populizma mora uvesti model po kriteriju pravednosti koji štiti sve", zaključio je predsjednik BUZ-a.