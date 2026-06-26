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VEĆI BROJ OZLIJEĐENIH

Zatvorena državna cesta D1: Sudar kamiona i više osobnih vozila, čeka se helikopter

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Hina
|
26. lip. 2026. 16:08
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N1

U petak u 14.45 sati na državnoj cesti D-1 u Pavlovcu kod Slunja dogodila se prometna nesreća između teretnog automobila i više osobnih u kojoj ima ozlijeđenih, promet je u prekidu i čeka se helikopter radi preuzimanja ozlijeđenog, priopćila je Policijska uprava karlovačka

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Policija je najavila očevid na mjestu događaja.

Teme
d1 prometna nesreća sudar

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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