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Braniteljske mirovine

Bakić: Vlada je prepakirala naše prijedloge za branitelje kao svoje

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06. kol. 2026. 11:23
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Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Damir Bakić, član Možemo! i zagrebački gradski vijećnik. Razgovarali su o zakonskim prijedlozima oko povećanja braniteljskih mirovina oko kojih koplja lome oporba i vladajući.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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