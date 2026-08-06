Braniteljske mirovine
Bakić: Vlada je prepakirala naše prijedloge za branitelje kao svoje
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Damir Bakić, član Možemo! i zagrebački gradski vijećnik. Razgovarali su o zakonskim prijedlozima oko povećanja braniteljskih mirovina oko kojih koplja lome oporba i vladajući.
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SK
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