Uzbuna u susjedstvu, izdan crveni meteoalarm za svih 27 većih gradova

Prognoze kažu da će toplinski val trajati do sredine kolovoza. Međutim, očekuje se da će temperature na sjeveru u petak nešto pasti. Prema izračunima Ministarstva zdravstva, Bolzano će tada biti uklonjen s popisa gradova pod crvenim upozorenjem. Toplinske grmljavinske oluje moguće su i u Južnom Tirolu.