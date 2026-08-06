temperature iznad 35
Uzbuna u susjedstvu, izdan crveni meteoalarm za svih 27 većih gradova
Talijanska vlada u četvrtak je izdala najviši stupanj upozorenja na vrućinu - crveni meteoalarm - za svih 27 većih gradova u zemlji koje prati talijanski zdravstveni odjel, jer temperature više od 35 stupnjeva Celzija i dalje traju.
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Crveni stupanj upozorenja vlada u Rimu izdaje kada postoji ekstremna vrućina u kombinaciji s visokom vlagom. To znači da postoje akutni zdravstveni rizici ne samo za starije osobe i druge rizične skupine, već i za zdrave ljude i one koji su tjelesno aktivni.
Stupanj upozorenja sada se primjenjuje od sjevera prema jugu, od Bolzana u Južnom Tirolu do Palerma na mediteranskom otoku Siciliji. Na mnogim mjestima u četvrtak se očekuju temperature više od 35 stupnjeva. Za gradove poput Firence u Toskani i glavnog grada Rima meteorolozi predviđaju vrhunce više od 40 stupnjeva.
Uporna vrućina i suša također utječu na talijanske rijeke i jezera. Na najdužoj talijanskoj rijeci, rijeci Po, vlasti mjere znatno niže vodostaje nego što je uobičajeno za ovo doba godine na svim postajama.
Jezero Maggiore u sjevernoj Italiji, drugo najveće jezero u zemlji nakon jezera Garda, približava se povijesno niskoj razini. U međuvremenu, u sjevernom dijelu Jadrana izmjerene su temperature više od 30 stupnjeva.
Prognoze kažu da će toplinski val trajati do sredine kolovoza. Međutim, očekuje se da će temperature na sjeveru u petak nešto pasti. Prema izračunima Ministarstva zdravstva, Bolzano će tada biti uklonjen s popisa gradova pod crvenim upozorenjem. Toplinske grmljavinske oluje moguće su i u Južnom Tirolu.
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