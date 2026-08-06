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45-godišnjak

Policija uhvatila stranca koji je kriomice snimao djecu: "Obucite im kupaće kostime"

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Hina
|
06. kol. 2026. 11:36
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policija natpis, pui
PU istarska

Istarska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim talijanskim državljaninom kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju jer je mobitelom kriomice snimao nagu djecu.

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Prekjučer oko 17,30 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao tog Talijana kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 5. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

“Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.“, poručuju iz Policijske uprave istarske.

Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.

„Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192.“, priopćila je policija.

Teme
iskorištavanje djece za pornografiju policijska uprava istarska snimanje djece sumnjivo ponašanje zaštita djece

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