Kako bi izbjegli sukob, on i supruga nakratko su otišli na more. "Kada smo se vratili, još iz automobila čuli smo glasnu glazbu. Bilo je puno ljudi, plesali su, pili i slavili. Krenuo sam prema njima, a onda sam ugledao gust crni dim i začuo povike: 'Feuer, Feuer!' Tada sam shvatio da apartman gori", rekao je.