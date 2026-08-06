DRAMA KOD POREČA
VIDEO / Vlasnik apartmana u Istri nakon požara: "Smijali su se i pokazivali mi srednji prst dok je kuća gorjela"
Požar koji je uništio luksuzni apartman kraj Poreča vlasnicima je donio veliku materijalnu štetu, prekid turističke sezone i niz novih problema koje će, kako najavljuju, pokušati riješiti pravnim putem.
Policija je u utorak oko 17.40 zaprimila dojavu o požaru u apartmanu u Cancinima kraj Poreča, u kojem nije bilo ozlijeđenih. Očevidom je utvrđeno da je požar izbio u kuhinji nakon prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal, a potom se proširio na ostali gorivi materijal i zahvatio veći dio stambenog prostora na katu kuće.
Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom zbog sumnje na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Protiv nje će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti posebno izvješće.
Kako neslužbeno doznaje Istra Terra Magica, požar je izbio tijekom pripreme hrane. Navodno je na uključenoj električnoj ploči ostavljena tava u kojoj su se pripremali krumpiri, nakon čega se vatra brzo proširila na kuhinju, a zatim i na ostatak apartmana.
'Umjesto da pomognu gasiti požar, smijali su se, pokazivali mi srednji prst i provocirali me dok je kuća gorjela'
Vlasnik kuće ispričao je da su gosti stigli u nedjelju, a već sljedećeg dana počeli su se, tvrdi, ponašati neprimjereno. U apartman su, kaže, doveli još devet prijatelja pa ih je u jednom trenutku bilo ukupno 13.
"Rekao sam mu da je strogo zabranjeno dovoditi druge osobe koje nisu prijavljene u apartman. Unio mi se u lice i rekao da će u apartmanu raditi što god želi jer ga je rezervirao", ispričao je vlasnik.
Kako bi izbjegli sukob, on i supruga nakratko su otišli na more. "Kada smo se vratili, još iz automobila čuli smo glasnu glazbu. Bilo je puno ljudi, plesali su, pili i slavili. Krenuo sam prema njima, a onda sam ugledao gust crni dim i začuo povike: 'Feuer, Feuer!' Tada sam shvatio da apartman gori", rekao je.
Odmah su pozvali vatrogasce, a vlasnik tvrdi da ga je posebno pogodilo ponašanje gostiju nakon izbijanja požara.
"Umjesto da pomognu gasiti požar, nastavili su se zabavljati. Smijali su se, pokazivali mi srednji prst i provocirali me dok je kuća gorjela. Imao sam osjećaj kao da ih uopće nije briga što se događa", rekao je.
'Šteta prelazi 400.000 eura'
Dodao je da su vatrogasci požar ugasili za manje od pola sata. "Odradili su vrhunski posao i spriječili da se vatra proširi na ostatak objekta", rekao je vlasnik, koji istodobno izražava nezadovoljstvo postupanjem policije. Tvrdi da su ga policijski službenici udaljavali kako bi spriječili daljnji sukob dok su ga pojedinci vrijeđali i provocirali.
Požar je, kaže, potpuno uništio luksuzni apartman površine oko 100 četvornih metara.
"To nije bio običan apartman. Sve je bilo rađeno po mjeri – kuhinja, namještaj, interijer. Sam namještaj vrijedio je između 45 i 50 tisuća eura. Kada se tome pribroji vrijednost nekretnine, šteta sigurno prelazi 400.000 eura", rekao je vlasnik.
Dodao je da su zidovi bili izloženi vrlo visokim temperaturama te će tek statičar i sudski vještak utvrditi može li se dio kuće sanirati ili će ga biti potrebno srušiti i ponovno izgraditi.
'Za nas je sezona završila'
Voda korištena tijekom gašenja prodrla je i u prizemlje kuće pa vlasnici još ne znaju hoće li uspjeti obnoviti i taj dio objekta. Zbog požara morali su iseliti sve goste, čime je, kako tvrde, njihova turistička sezona praktički završila.
"Osim apartmana koji je izgorio, morali smo iseliti još tri obitelji. Ljudi jednostavno više nisu mogli ostati ovdje. Nije bilo uvjeta za boravak. To su bili naši gosti koji ni za što nisu bili krivi, ali su zbog svega morali usred odmora tražiti novi smještaj", rekao je vlasnik.
Dodao je da su u samo jednom poslijepodnevu morali otkazati gotovo sve rezervacije do kraja sezone.
"Za nas je sezona završila. Od ovoga živimo cijelu godinu. Sve što smo gradili godinama nestalo je u jednom trenutku", rekao je.
Nakon požara, kaže, uslijedio je novi problem. Gosti su obavijestili Booking da više ne mogu boraviti u objektu, nakon čega je od platforme dobio poruke da bi mogao snositi troškove njihova alternativnog smještaja.
"Rekli su mi da, ako bude potrebno, moram platiti čak i njihov boravak u hotelu. Zamislite situaciju. Gosti nisu mogli ostati zbog požara, a Booking od mene traži da podmirim njihove troškove", rekao je.
'Od Bookinga nisam dobio pomoć, sve je moj problem'
Ističe da je cijeli slučaj odmah prijavio Bookingu, ali da nije dobio konkretnu pomoć. "Tražili su da ponovno pošaljem izjavu i dokumentaciju. Razgovarao sam s njima, ali nisam dobio nikakvo obećanje da će pomoći. Rekli su da ne očekujem materijalnu pomoć. Ukratko, sve je moj problem", rekao je.
Dodaje da ga posebno pogađa činjenica da s Bookingom surađuje već petnaestak godina.
"Godinama smo uredno poslovali i kroz provizije im isplatili mnogo novca. Danas, kada nam se dogodila ovakva tragedija, ostali smo sami", rekao je.
Vlasnici najavljuju da će nakon završetka policijskog postupka i prikupljanja svih nalaza angažirati odvjetnika te pokrenuti postupke za naknadu štete.
"Najvažnije je da nitko nije stradao, ali ono što smo godinama stvarali nestalo je u nekoliko minuta. Nadam se samo da će na kraju netko odgovarati za ono što se dogodilo", zaključio je vlasnik.
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