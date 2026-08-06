Ustavni sud BiH
HSP traži očitovanje o spornoj kandidaturi: "Ne može Hrvate predstavljati onaj koji prema njima širi mržnju"
Hrvatska stranka prava BiH (HSP) podnijela je Ustavom sudu te zemlje zahtjev za preispitivanje kandidature Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata koji je i sam ranije posegnuo za prijavama pa se na njegovoj meti našao Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ 1990.
Slaven Kovačević na općim izborima zakazanim za 4. listopada planira u utrku za državni vrh u srazu sa Darijanom Filipović iz HDZ BiH i Zdenkom Lučićem, neovsnim kandidatom iza kojega stoji blok od desetak stranaka predvođenih HDZ-om 1990.
Kovačevićeva kandidatura sa stajališta hrvatskih stranaka je sporna jer u njima smatraju kako on ne može legitimno predstavljati Hrvate kao sadašnji savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića koji je na tu dužnost izabran pretežito bošnjačkim glasovima.
HSP BiH Kovačevićevu kandidaturu u srpnju je pokušao osporiti žalbom koju je ta stranka podnijela Sudu BiH no taj je sud zaključio kako nema zakonskih zapreka da se Komšićev savjetnik kandidira odnosno kako je njegova kandidatura sukladna ustavu i izbornom zakonu BiH.
HSP se u svojoj žalbi pozivao na odluku Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić" uz konstataciju kako je njome utvrđeno načelo legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda u tijelima vlasti. Također su naveli da se Kovačević ranije drugačije nacionalno izjašnjavao.
Obrazloženje Suda BiH bilo je pak da ustav Bosne i Hercegovine i Izborni zakon BiH ne propisuju načelo legitimnog predstavljanja kada je riječ o izboru članova Predsjedništva BiH odnosno da se to tijelo temelji na paritetnoj zastupljenosti tri člana koji se izjašnjavaju kao Bošnjak, Hrvat i Srbin, uz teritorijalnu zastupljenost – dva člana iz Federacije BiH i jednog iz Republike Srpske.
U priopćenju HSP BiH dostavljenom u četvrtak medijima iz te su stranke pojasnili kako ne odustaju od osporavanja Kovačevićeve kandidature pa sada očekuju da Ustavni sud utvrdi je li ona doista sukladna ustavu kako je to u svom pravorijeku ustvrdio Sud BiH.
Tvrde kako je odluka Suda BiH protivna Ustavu Bosne i Hercegovine, temeljnim ustavnim načelima konstitutivnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kao i pravnim stajalištima koja je kroz svoju praksu zauzeo sam Ustavni sud Bosne i Hercegovine te vjeruju da će Ustavni sud BiH pozorno razmotriti sve iznesene argumente i donijeti odluku u skladu s Ustavom, načelom vladavine prava i vlastitom ustavnosudskom praksom.
"Apelacija je izraz naše odgovornosti prema ustavu Bosne i Hercegovine, zaštiti demokratskog poretka i jednakosti svih pred zakonom.
Smatramo da nitko ne može biti iznad ustava niti iznad pravila koja jednako vrijede za svakoga", naveli su.
Iz HSP BiH zahvalili su pravnim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske za koje navode da su svojim znanjem, iskustvom i nesebičnom pomoći sudjelovali u izradi te apelacije.
Kovačević je svoj obračun s onima koji osporavaju njegovu kandidaturu zaoštrio u srpnju kada je Sudu BiH podnio kazneni prijavu protiv Ilije Cvitanovića. Učinio je to nakon što je čelnik HDZ 1990. tijekom gostovanja na sarajevskoj komercijalnoj televiziji Hayat osporio postojanje udruženog zločinačkog pothvata kako ga je u presudi Jadranku Prliću i ostalima definirao Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY).
"To je politička presuda", izjavio je tada Cvitanović a one koji se s njim ne slažu pozvao je da ga zbog takvih ocjena slobodno prijave ako to žele.
Kovačević se na to i odlučio uz obrazloženje kako je Cvitanović počinio kazneno djelo nijekanja pravomoćno izrečenih presuda za ratne zločine. Sukladno izmjenama kaznanog zakona BiH što ih je na kraju svog mandata nametnuo bivši visoki predstavnik Chistian Schmidt za takvo se kazneno djelo može dobiti od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Cvitanović tu prijavu nije posebno komentirao ali je nastavio odlučno osporavati Kovačevićevu kandidaturu upozoravajući kako to nije dobro ni za koga u BiH.
"Ne može Hrvate predstavljati onaj koji širi mržnju prema Hrvatima i koji u sebi nema ništa hrvatsko.", kazao je Cvitanović u intervjuu za "Podcast s Brezom".
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