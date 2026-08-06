HSP traži očitovanje o spornoj kandidaturi: "Ne može Hrvate predstavljati onaj koji prema njima širi mržnju"

Obrazloženje Suda BiH bilo je pak da ustav Bosne i Hercegovine i Izborni zakon BiH ne propisuju načelo legitimnog predstavljanja kada je riječ o izboru članova Predsjedništva BiH odnosno da se to tijelo temelji na paritetnoj zastupljenosti tri člana koji se izjašnjavaju kao Bošnjak, Hrvat i Srbin, uz teritorijalnu zastupljenost – dva člana iz Federacije BiH i jednog iz Republike Srpske.