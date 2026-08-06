Na pitanje novinara odnosi li se to i na pripadnike HVO-a s obzirom na to da je Vlada ranije u mnogome izjednačila hrvatske branitelje s pripadnicima HVO-a, Medved je poručio kako je to potpuno krivo iščitavanje zakona. "Na to pitanje uopće neću odgovarati. Pozivam sve koji se upuštaju u raspravu o toj temi da prije toga prouče zakone i vide osnove za izračun mirovina", odgovorio je.