HDZ pozvao načelnika da podnese ostavku nakon uhićenja: "Ozbiljno narušava ugled općine"

Policija je prethodno izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine zbog sumnje da su u utorak poslijepodne u Svetom Ivanu Žabnu, zbog ranijih nesuglasica, vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.