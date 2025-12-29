"Nakon toga je zbog opsežnosti ozljeda premještena u Jedinicu intenzivnog liječenja na promatranje. Prema preporuci, ponovljeni su nalazi kontrolnog CT snimanja mozga i nakon stabilizacije je gospođa premještena na traumatologiju”, rekao je Grudić te dodao da bi, ako će oporavak ići dosadašnjim tijekom, pacijentica mogla izaći iz bolnice za tjedan dana.