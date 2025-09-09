Mali, ali zajebani

Ili, ako vam je tako lakše - dobro, to se samo tako kaže, naravno da vam nije nimalo lakše, naprotiv - u cjelokupnoj veličanstvenoj tridesetpetogodišnjoj povijesti hrvatske višestranačke demokracije - opet, to se samo tako kaže, ovo "višestranačke" shvatite vrlo kolokvijalno - HDZ nije pobijedio samo dva puta, 2000. i 2011. godine: svakih desetak godina, to ste shvatili, HDZ-ovci bi taktički prepuštali po jedan mandat SDP-u, da se odmore i podijele plijen. Prije nego su se uigrali, pa treći put - na izborima 2020. - odbili čak i to.