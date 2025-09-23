Balada o Ronaldu iz Knina

Tako je, najzad, okrutno iz snova probuđena cijela Ronaldova generacija - hrvatska mladost koja je poput Tome, Mehe i Brzog cijeli život na kauču uz limenku Žuje maštala da vozi taksije, autobuse i kamione, ili još bolje, dostavne mopede s onim žutim, plavim i zelenim kutijama za pizze i hamburgere, ili da na nekom zagrebačkom gradilištu na plus trideset izliva beton u šalunge, ili da u kakvom dalmatinskom restoranu deset sati dnevno servira smrznute patagonijske lignje, ili da viljuškarom u nekom skladištu slaže palete s vrećama šećera, ili da negdje u Istri čisti apartmane, ili da u nekakvom blještavom supermarketu u borosanama slaže konzerve i trči na smjenu na kasi - otkrivši na kraju kako su im u međuvremenu Nepalci, Indijci i Filipinke oduzeli posao.