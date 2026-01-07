Zoran Milanović: Odluke tzv. koalicije voljnih ni na koji način ne obvezuju ni Hrvatsku ni Hrvatsku vojsku

I zato sva dosadašnja i najavljena ulaganja u OSRH, uključujući i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, moraju imati za cilj povećanje spremnosti i sposobnosti OSRH za izvršenje te svoje ustavne zadaće. Pri tome, ističem, financijska pomoć Ukrajini na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu OSRH, dakle ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske. Isto tako, takva pomoć ne smije ni na koji način biti na štetu hrvatskih građana i njihovog standarda. Dužnost svih hrvatskih institucija vlasti je brinuti se za hrvatske nacionalne interese i za interese naših građana", napisao je Milanović.