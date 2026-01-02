šarolik izbor
10 najboljih serija na Netflixu iz 2025. godine koje trebate pogledati
Nema boljeg načina za početak Nove godine od opuštanja uz nove serije. Netflix je i u 2025. pripremio niz naslova koji donose kriminal, dramu, povijesne priče i trilere – izdvojili smo neke od najzanimljivijih koje vrijedi pogledati.
Dept. Q
Kriminalistička serija temeljena na popularnim romanima Jussija Adlera-Olsena. Prati elitnu policijsku jedinicu koja se bavi neriješenim i zaboravljenim slučajevima. Fokus je na mračnim zločinima, psihološkoj napetosti i osobnim demonima istražitelja.
House of Guinness
Povijesna drama koja prati moćnu obitelj Guinness i nastanak jedne od najpoznatijih pivovara na svijetu. Serija istražuje obiteljske sukobe, ambiciju, politiku i društvene promjene u Irskoj kroz više generacija.
The Beast in Me
Psihološki triler koji se bavi unutarnjim sukobima glavnog lika suočenog s vlastitom mračnom stranom. Serija istražuje granicu između kontrole i gubitka identiteta, uz snažne elemente misterija i napetosti.
Last Samurai Standing
Akcijsko-povijesna serija smještena u Japan u razdoblju kraja samurajske ere. Prati ratnike koji pokušavaju opstati u svijetu koji se ubrzano mijenja, suočeni s modernizacijom, gubitkom časti i vlastitim kodeksom, piše Nova.rs.
A Man on the Inside
Drama s elementima trilera o čovjeku koji se infiltrira u zatvoreni sustav ili organizaciju. Kroz njegovu tajnu misiju otkrivaju se moralne dileme, osobne posljedice i cijena života pod lažnim identitetom.
Death by Lightning
Povijesna drama inspirirana stvarnim događajima iz američke prošlosti. Serija se bavi političkom moći, korupcijom i nasiljem u razdoblju velikih društvenih previranja, s fokusom na dramatične sudbine ključnih povijesnih ličnosti.
Adolescence
Intenzivna drama koja istražuje psihološke i društvene izazove odrastanja. Fokus je na mladima, obiteljskim odnosima, pritisku okoline i događajima koji zauvijek mijenjaju nečiji život.
Asura
Nova interpretacija japanske obiteljske drame, temeljena na klasičnom djelu. Serija prati četiri sestre i njihove složene odnose, tajne i sukobe, smještene u tradicionalno japansko društvo koje se suočava s promjenama.
The Four Seasons
Dramska serija temeljena na istoimenom filmu, koja prati skupinu prijatelja kroz četiri godišnja doba. Kroz njihove odnose istražuju se brak, prijateljstvo, ljubav i promjene koje dolaze s vremenom.
Haunted Hotel
Horor-serija smještena u hotel s mračnom prošlošću. Svaka epizoda otkriva nove tajne, paranormalne pojave i sudbine gostiju i osoblja, dok se postupno razotkriva prava priroda ukletog mjesta.
