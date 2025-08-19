Dramatičan rast cijena automobila: Sve je počelo s pandemijom...

Stručnjaci fenomen inflacije u autoindustriji nazivaju migracijom cijena. Sukladno tome, jeftiniji modeli sada koštaju koliko i skuplje varijante prije nekoliko godina. Klasični mali automobili, na primjer, danas su na razini malih SUV-ova iz 2018. i 2019. Prema studiji, sve to ukazuje na to da se tržište temeljno mijenja: mali automobili, nekada zamišljeni kao jeftina početna opcija, dosegli su razinu ranijih vozila više klase, prenosi Revija HAK.