Jeftini modeli koštaju skuplje

Dramatičan rast cijena automobila: Sve je počelo s pandemijom...

author
N1 Info
|
19. kol. 2025. 09:20
Cijena automobila
Ilustracija / Freepik

Cijene malih automobila porasle su za 34 posto između 2018. i 2024., a u segmentu kompaktnih automobila inflacija je iznosila čak 36 posto, utvrdila je konzultantska tvrtka Jato, proučavajući njemačko, francusko, talijansko i britansko tržište.

Najveći skokovi cijena bili su u godinama koronavirusa od 2020. do 2022. godina (sjetite se nedostatka čipova i smanjene proizvodnje). Jedan od pokretača cijena je konstantna ljubav tržišta prema SUV-ovima. Za crossover kupci sada plaćaju u prosjeku oko 7700 eura više nego za klasičnu limuzinu usporedive veličine. U 2018. godini razlika je bila 2000 eura.

Drugi čimbenik je elektrifikacija. Električna vozila obično su skuplja od usporedivih motora s unutarnjim izgaranjem i time doprinose ukupnom rastu prosječnih cijena. Posebno u segmentu malih i kompaktnih automobila, rastući broj električnih modela pojačao je trend inflacije jer ih proizvođači obično na tržište donose s kvalitetnijom opremom.

Stručnjaci fenomen inflacije u autoindustriji nazivaju migracijom cijena. Sukladno tome, jeftiniji modeli sada koštaju koliko i skuplje varijante prije nekoliko godina. Klasični mali automobili, na primjer, danas su na razini malih SUV-ova iz 2018. i 2019. Prema studiji, sve to ukazuje na to da se tržište temeljno mijenja: mali automobili, nekada zamišljeni kao jeftina početna opcija, dosegli su razinu ranijih vozila više klase, prenosi Revija HAK.

Teme
Poskupljenje auto inflacija migracija cijena

