Oglas

DOGOVOR S PUTINOM

Trump mislio da nitko ne čuje što govori Macronu: "Razumijete li to? Koliko god ludo zvučalo"

author
N1 Info
|
19. kol. 2025. 08:21
Donald Trump, Emmanuel Macron
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Povijesni sastanak u Bijeloj kući obilježio je jedan detalj i odmah privukao pažnju. Naravno, glavni akter je američki predsjednik Donald Trump.

Oglas

U trenucima kada je mislio da ga nitko ne čuje, uhvaćen je kako Emmanuelu Macronu govori kako misli da ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići dogovor o ratu u Ukrajini.

"Mislim da želi postići dogovor za mene. Razumijete li to? Koliko god ludo zvučalo", čuje se na CNN-ovoj audio snimci iz Bijele kuće.

Također, Trump je razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, jednim od nekoliko europskih čelnika u Washingtonu, kako bi razgovarali o završetku rata. Potom je poslijepodne pauzirao sastanak s čelnicima i rekao da će nazvati Putina.

"Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog", poručio je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Teme
bijela kuća donald trump emmanuel macron ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ