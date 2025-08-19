Trump mislio da nitko ne čuje što govori Macronu: "Razumijete li to? Koliko god ludo zvučalo"

Povijesni sastanak u Bijeloj kući obilježio je jedan detalj i odmah privukao pažnju. Naravno, glavni akter je američki predsjednik Donald Trump.
U trenucima kada je mislio da ga nitko ne čuje, uhvaćen je kako Emmanuelu Macronu govori kako misli da ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići dogovor o ratu u Ukrajini.
"Mislim da želi postići dogovor za mene. Razumijete li to? Koliko god ludo zvučalo", čuje se na CNN-ovoj audio snimci iz Bijele kuće.
Također, Trump je razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, jednim od nekoliko europskih čelnika u Washingtonu, kako bi razgovarali o završetku rata. Potom je poslijepodne pauzirao sastanak s čelnicima i rekao da će nazvati Putina.
"Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog", poručio je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.
