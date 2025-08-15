Što znači kad u automobilu zasvijetli ova lampica? Može biti riječ o ozbiljnom problemu

Najčešći uzroci su curenje rashladne tekućine ili neispravan senzor. Do curenja može doći zbog puknute cijevi ili oštećenog hladnjaka, što se ponekad može vidjeti, čuti ili osjetiti po specifičnom mirisu pri otvaranju haube. Ako curenje nije očito, preporučuje se provjeriti spremnik rashladne tekućine, na kojem su označene razine minimuma i maksimuma.