Što znači kad u automobilu zasvijetli ova lampica? Može biti riječ o ozbiljnom problemu

Kad vozite, ne samo da morate gledati cestu, već morate paziti i na ploču s instrumentima.
Dok većina vozača prepoznaje simbol za prazan spremnik goriva, neki indikatori mogu zbuniti.
Jedan od takvih je simbol koji izgleda poput termometra iznad valovitih linija. Riječ je o lampici koja upozorava na previsoku temperaturu motora, najčešće zbog niske razine rashladne tekućine.
Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnog oštećenja motora i skupih popravaka. Ako je lampica crvene boje, savjetuje se da vozilo odmah sigurno zaustavite i ugasite motor, prenosi City Magazine.
Najčešći uzroci
Ako je rashladna tekućina ispod minimuma ili postoji kvar na sustavu hlađenja, nastavak vožnje može izazvati trajna oštećenja. Vozač može sam provjeriti razinu tekućine ili potražiti stručnu pomoć.
Najčešći uzroci su curenje rashladne tekućine ili neispravan senzor. Do curenja može doći zbog puknute cijevi ili oštećenog hladnjaka, što se ponekad može vidjeti, čuti ili osjetiti po specifičnom mirisu pri otvaranju haube. Ako curenje nije očito, preporučuje se provjeriti spremnik rashladne tekućine, na kojem su označene razine minimuma i maksimuma.
Sljedeći put kad se na ploči s instruentima pojavi ovaj simbol, to je znak da treba provjeriti rashladni sustav, a ne prilika za odgađanje reakcije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
