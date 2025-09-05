Očekuje nas bura i pad temperature, a onda slijedi promjena

Sutra u subotu na Jadranu i uz Jadran sunčano uz buru na sjevernom dijelu, koja podno Velebita može na mahove udariti i olujnom jačinom. U unutrašnjosti prijepodne pretežno, a poslijepodne djelomice oblačno. Rijetko u najsjevernijim krajevima moguća je slaba kiša. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 13 do 15C, na Jadranu od 18 do 23. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 26, na Jadranu 28 do 31C.