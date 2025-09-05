Vremenska prognoza
Očekuje nas bura i pad temperature, a onda slijedi promjena
U unutrašnjosti će se danas do kraja dana naoblačiti, a mogući su i kratkotrajni grmljavinski pljuskovi u sjeverozapadnim krajevima na granici sa Slovenijom i Mađarskom. Najviše dnevne temperature danas od 26 do 32C.
Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira zapadno od obala Velike Britanije, nad Europom je polje visokog tlaka anticiklone koja zadržava prodor hladnog nestabilnog zraka prema istoku. Manja količina nestabilnog zraka prodrla je nad područje sjeverne Europe i kao oslabljena hladna fronta spušta se prema Alpama te će manja količina nestabilnog zraka danas navečer i sutra djelovati na vrijeme u unutrašnjosti.
Prolazom oslabljene fronte na sjevernom Jadranu zapuhat će kratkotrajno jaka a podno Velebita na udare i olujna bura. U unutrašnjosti će se danas do kraja dana naoblačiti, a mogući su i kratkotrajni grmljavinski pljuskovi u sjeverozapadnim krajevima na granici sa Slovenijom i Mađarskom. Najviše dnevne temperature danas od 26 do 32C.
Kakav nas vikend čeka?
Sutra u subotu na Jadranu i uz Jadran sunčano uz buru na sjevernom dijelu, koja podno Velebita može na mahove udariti i olujnom jačinom. U unutrašnjosti prijepodne pretežno, a poslijepodne djelomice oblačno. Rijetko u najsjevernijim krajevima moguća je slaba kiša. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 13 do 15C, na Jadranu od 18 do 23. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 26, na Jadranu 28 do 31C.
U nedjelju razvedravanje i porast temperature zraka. Ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove mjestimice je moguća niska magla. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 12 do 14, na Jadranu oko 20. Najviše dnevne os 26 do 32.
U ponedjeljak prvi dan nove školske godine uz prohladno jutro i topao sunčan dan. Bura će na Jadranu prestati i okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak a najviše dnevne temperature za stupanj do dva više od nedjeljnih. Temperatura mora je od 22 do 25 C.
