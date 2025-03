HEP poskupljuje važnu uslugu: Uštede više neće biti toliko izražene

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Brojni stručnjaci tvrde kako vožnja električnim automobilom može biti i desetak puta jeftinija od vožnje benzinskim i dizelskim vozilima. No, to je slučaj samo ako se pametno vozi i puni baterija.

Sa sve većim brojem električnih automobila raste i mreža punionica u Hrvatskoj. Doduše, ona nije toliko razvijena kao mreža benzinskih postaja, ali tržište postoji i u njemu sudjeluje nekoliko distributera, piše tportal.

Ažurirane cijene za ovu godinu pokazuju da su troškovi punjenja električnih vozila poprilično varijabilni. Oni ovise o lokaciji, vrsti punionice i vremenu korištenja. Tako je najjeftinije puniti vozilo kod kuće tijekom noći, dok punionice na autocestama mogu biti i do 40 posto skuplje od točenja goriva na benzinskoj postaji.

Poskupljenje usluga

Hrvatska elektroprivreda (HEP) objavila je kako će od 1. travnja cijene na njihovim punionicama ELEN biti više. Na punionicama izvan autocesta punjenje će koštati 35 centi po kilovtsatu za priključke do 22,1 kilovat te 45 centi za priključke od 22,2 do 50 kilovata. Besplatno zauzimanje konektora ograničeno je na 60 minuta za jače i 180 minuta za slabije punjače. Nakon toga se naknada naplaćuje šest centi po minuti.

Na autocestama će vozači električnih vozila plaćati 42 centa po kilovatsatu za slabije, odnosno 57 centi po kilovatsatu za jače priključke. Besplatno zauzimanje konektora smanjeno je na 45 minuta, a nakon toga se naplaćuje naknada od 14 centi po minuti.

Za usporedbu, ranije je punjenje na slabijim punjačima koštalo 29 centi po kilovatsatu, a na jačima 40 centi. Dakle, punjenje na slabijim punjačima je poskupjelo za 20,7 posto, a na jačima za 12,5 posto. Na autocestama su se cijene mijenjale ovisno o sezoni (ljeti je skuplje, op.a.) te su se kretale od 36 do 85 centi po kilovatsatu, ovisno o snazi punjača i sezoni. No, najavljeno je kako više neće biti ni sezonskih promjena cijena, piše Lider.

Uz HEP, glavni opskrbljivači na nešto više od 1000 punjača za električna vozila u Hrvatskoj su MOL Plugee, Petrol, Ionity, HT, Tesla… Cijene punjenja se kreću od 21 do 85 centi po kilovatsatu, ovisno o snazi punjača, ali i sezoni. Uz njih, trgovački centri poput Lidla i Kauflanda naplaćuju 35 do 45 centi po kilovatsatu, a pojedini hoteli i institucije nude besplatno punjenje, no takva su mjesta sve rjeđa.

Kod kuće je najjeftinije

Oni koji zaista žele uštedjeti, trebaju puniti vozila u vlastitim garažama. Naime, dnevna tarifa iznosi oko 10 centi po kilovatsatu, dok noćna može biti i upola jeftinija. No, kućna mreža je slabija pa bi za potpuno punjenje vozila ponekad bilo potrebno i dva dana. Rješenje bi bila ugradnja trofaznog punjača do 22 kilovata, no i to košta.

Inače, Europska komisija želi da se na cestama do 2030. godine postavi 3,5 milijuna punionica. Da bi se postigao cilj smanjenja emisije ugljičnog dioksida od 55 posto, u sljedećih bi sedam godina trebalo izgraditi gotovo 2,9 milijuna punionica, što djeluje nemoguće.

Uz to, Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) procjenjuje da bi zbog povećane potražnje do 2030. godine trebalo izgraditi 8,8 milijuna punionica. To bi značilo da bi svakog tjedna trebalo napraviti 22.438 punionica diljem Starog kontinenta!

