Mnogi se još griju na drva. Evo kakve su cijene i iskustva. "Kuću grijemo na drva, a dogrijavamo na plin"

"Dnevna soba s blagovaonicom najveća nam je prostorija u kući pa smo ondje postavili kamin. Izolacija kuće je odlična pa se ujesen i zimi grijemo isključivo na drva. Tek kad jače zahladi kuću, odnosno sobe na katu 'dogrijavamo' na plin. Po računima vidimo da nam je isplativo i da je ušteda na grijanju značajna. Kada upalimo vatru u kaminu otvorimo vrata da toplina ide i u druge prostorije i tako zagrijemo cijelo prizemlje", govori naš sugovornik.