Tko ima pravo prednosti kad na raskrižju nema prometnih znakova?

U kompletiću sa svakim pravilom dolaze i iznimke, tako postoje i iznimke od ova dva gore navedena pravila prema kojem je na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač dužan propustiti takvo vozilo bez obzira na to s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. Zakon nadalje utvrđuje i kako je vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. Vozač je dužan propustiti i sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi s ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom. Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili trak koji se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traku u istom ili suprotnom smjeru.