Kako nakon zimske sezone pripremiti automobil za proljeće? Ovo je sve što morate znati

Zima je za automobil najteže godišnje doba. Sol, vlaga, rupe na cesti, hladni startovi i kratke gradske vožnje ostavljaju trag. Proljeće je idealan trenutak da sve vratite u formu i spriječite kvarove koji najčešće stižu baš kad krene toplije vrijeme i duže relacije.

Tportal donosi praktičnu kontrolnu listu od temeljitog čišćenja do tehničke provjere koja može uštedjeti ozbiljan novac. Ovo su korisni savjeti uoči početka proljetne sezone koja je već praktički i krenula.

1) Pranje koje nije samo estetika

Ako ste zimu vozili po mokrim i posoljenim cestama, pranje izvana nije dovoljno.

Obavezno napravite:

Pranje podvozja - uklanja sol i blato koje ubrzava koroziju

Detaljno pranje lukova kotača - ondje se najviše skuplja prljavština

Čišćenje rubova vrata i pragova - često ostaju 'džepovi' soli i vlage

Provjeru i eventualnu obnovu zaštite laka - vosak ili sealant kao dodatni štit

Brzi znak upozorenja: Ako primijetite narančaste točkice ili mjehuriće na rubovima, reagirajte odmah - korozija se širi brže nego što izgleda.

2) Gume

S prvim stabilnijim temperaturama vrijeme je za prelazak na ljetne gume.

Kontrolna lista za gume i kotače:

Ljetne gume montirati kad su temperature stabilno iznad 7 °C

Provjeriti dubinu profila - preporuka je barem 3 mm za sigurnu vožnju po kiši

Provjeriti tlak u gumama - hladnoća ga snižava, a prenizak tlak troši gumu i diže potrošnju

Napraviti balansiranje kotača - posebno ako je bilo udaraca u rupe

Provjeriti geometriju trapa - auto vuče u stranu, volan stoji ukoso ili gume se neravnomjerno troše

Savjet za uštedu: Ne ignorirajte 'sitno' vibriranje volana - često je riječ o balansiranju koje je jeftino, a sprječava veće probleme.