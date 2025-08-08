Kako provjeriti je li vozilo s kojim ste se sudarili osigurano?

Vlasnici vozila imaju financijske obveze koje moraju podmiriti jedanput godišnje. Naravno da mislimo na obavezno automobilsko osiguranje koje je uvijek praćeno i tehničkim.
Oglas
Kad ljudi nemaju, a u ovim vremenima brojni nemaju, onda se odriču svega, tako i plaćanja obaveznog osiguranja ili u pravilu malkice prekoračuju rok i voze neosigurana vozila.
Kako ćete doznati je li neko vozilo, a osobito ono s kojim ste imali neželjeni susret treće vrste u smislu trenja automobilskog lima o lim osigurano i kod kojeg osiguravajućeg društva?
Zašto je to bitno?
Zato što se odštetni zahtjev u slučaju sraza s vozilom hrvatskih registarskih oznaka podnosi društvu za osiguranje kod kojeg je taj nesretni štetnik osiguran od automobilske odgovornosti. Sve je lako i jednostavno kad su ljudi razumni i dragi.
Bilo bi prirodno i normalno kad se to već desi da ljudi razmijene podatke, daju jedan drugom brojeve police osiguranja, navedu osiguravajuće društvo, potpišu Europsko izvješće o nezgodi…
Međutim, svakakvih nas ima. Sve što vam treba u slučaju susreta s "divljim" vozačem koji ne poštuju promet i njegove sudionike je registarska oznaka vozila, piše HAK.
Zapamtite registracije
Naime, svakako zapamtite ili fotografirajte registarsku oznaku, a onda se uhvatite pametnog telefona, tj. interneta. Ako ne znate koje je osiguravajuće društvo štetnika, ne brinite – na stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje javno je objavljena baza podataka o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila registriranih u Hrvatskoj.
Što ako je neosigurano?
Odite na stranicu Hrvatskog ureda za osiguranje, utipkajte registarsku oznaku i otvorit će vam se podaci o marki vozila, broju šasije i točnom nazivu osiguravajuće društva kod kojeg je to vozilo bilo osigurano u vrijeme prometne nesreće, odnosno kod kojeg je aktualno osigurano. Tako sad možete provjeriti sve susjede i poznate osiguravaju li i kod koga svoja vozila, a i brojevi šasija su javno dostupni.
A što ako je vozilo neosigurano? Podnesite odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje ili nekom od društava za osiguranje!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas