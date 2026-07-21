poticanje održive mobilnosti
Stižu poticaji za elektične aute za građane: Još više novca, ali uvode se i dvije velike novosti
Nakon dva kruga poticaja za pravne osobe te poticaja za prijevozničke tvrtke, na jesen bismo konačno mogli dočekati poticaje za sufinanciranje električnih automobila za građanstvo.
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Tu su informaciju na upit Automobilione potvrdili iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kazavši kako nastavljaju “s provedbom programa poticanja održive mobilnosti te će na jesen biti objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila”.
Dvije velike promjene
U odnosu na zadnji natječaj za građane koji je održan u proljeće 2024. godine, dvije su velike novosti. Kako su nam potvrdili iz Fonda, prva je ta da se ove godine neće subvencionirati plug-in hibridna vozila. Za tu su vrstu vozila građani ranijih godina mogli dobiti do 5.000 eura poticaja.
Druga novost je ta da će postojati mogućnost sufinanciranja kupnje i ugradnje punionica.
“Sufinancirat će se kupovina novih energetski učinkovitih vozila kategorija L1–L7 (mopedi, motocikli, motorni tricikli i četverocikli) te M1 (osobna vozila) s pogonom na električnu energiju ili vodik”, kazali su iz Fonda na upit Automobilione.
I dalje otvoren natječaj za taksiste
Natječaj kojeg Fond planira raspisati za građanstvo bit će “težak” 20 milijuna eura, što je 5 milijuna eura više nego 2024. godine. Iz Fonda ističu kako će o svim uvjetima i kriterijima Javnog poziva javnost biti pravodobno obaviještena.
Inače, dok su sredstva za tvrtke u dva navrata poticaja potrošena, sredstava za takstiste, dostavu i takozvanu car-sharing uslugu i dalje su dostupna.
“Ističemo kako je još uvijek u tijeku Javni poziv za dodjelu sredstava “Nabava električnih vozila za pružatelje usluge autotaksi prijevoza, korisnike dostavnih vozila i pružatelje usluge dijeljenja vozila”, koji je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a financira se sredstvima Modernizacijskog fonda”, kazali su iz Fonda.
Prijave na ovaj poziv zaprimaju se do 30. rujna 2026. godine.
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nisu odgovorili na dva pitanja. Prvo je pitanje o iznosu visine poticaja koji će građani moći dobiti. Šuškalo se svojevremeno da bi taj iznos mogao biti manji nego prijašnjih godina, no te informacije nisu potvrđene.
Drugo pitanje je kako će izgledati sam sustav prijava. Nagađa se da bi se i to moglo promijeniti, odnosno da bi prijave mogle izgledati slično kao što je to bilo za pravne osobe krajem prošle i početkom ove godine.
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