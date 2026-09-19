ADAC upozorava: Milijuni građana pogrešno toče gorivo

Freepik/Ilustracija

Na benzinskoj postaji sve izgleda jednostavno: pištolj za točenje goriva automatski se zaustavi, što znači da je spremnik napunjen. Ipak, mnogi vozači tada nastave točiti, pokušavajući u spremnik ugurati još koji decilitar. Upravo ta navika, upozoravaju stručnjaci, može s vremenom izazvati probleme na automobilu i završiti računom od nekoliko stotina eura.

Podijeli

Oglas

Klik pokazuje da je spremnik pun

Kada se nakon točenja začuje karakterističan „klik“, automatski mehanizam prekida dotok goriva. To nije slučajan trenutak, nego znak da je gorivo dosegnulo predviđenu razinu.

ADAC vozačima savjetuje da nakon automatskog zaustavljanja ne nastavljaju točiti. Osim mogućnosti oštećenja pojedinih dijelova sustava vozila, gorivo može završiti i na laku automobila ili u okolišu.

Razlog se nalazi u samoj konstrukciji modernih automobila. U spremniku goriva neprestano nastaju benzinske pare koje ne smiju jednostavno izlaziti u atmosferu. Zato vozila imaju sustav za kontrolu isparavanja goriva, poznat kao EVAP, odnosno „Evaporative Emission Control System“.

Jedan od njegovih važnih dijelova jest spremnik s aktivnim ugljenom. On zadržava benzinske pare, a motor ih tijekom rada ponovno povlači iz sustava i sagorijeva, prenosi Fenix Magazin.

Problem nastaje kada u sustav uđe tekuće gorivo

Ako vozač nakon automatskog prekida nastavi točiti, u sustav ventilacije spremnika može dospjeti tekuće gorivo, a ne samo benzinske pare za koje je sustav predviđen.

Aktivni ugljen u tom je sustavu namijenjen zadržavanju para, pa ponavljano natapanje tekućim gorivom može povećati rizik od njegova trošenja i oštećenja sustava EVAP.

To, međutim, ne znači da će se kvar pojaviti odmah nakon jednog dodatnog točenja. Problem se može razvijati postupno i postati vidljiv tek nakon određenog vremena.

Kvar se može pojaviti tek mjesecima poslije

Kada automobil naposljetku registrira problem sa sustavom, može se upaliti upozorenje na instrumentnoj ploči. Tada je često potrebno posjetiti servis.

Aktivni ugljeni filtar, prema navodima ADAC-a, ne popravlja se, nego se u slučaju kvara mijenja. Konačan trošak ovisi o modelu automobila i vrsti kvara, ali može iznositi nekoliko stotina eura, a u nekim slučajevima i više.

Zbog toga pokušaj da se nakon prvog „klika“ u spremnik ulije još malo goriva nije osobito dobra ušteda. Nekoliko dodatnih kapi ili decilitara može značiti zanemarivu razliku na računu za gorivo, dok eventualni kvar sustava može biti višestruko skuplji.

Zašto vozači ipak pokušavaju napuniti spremnik do kraja?

Jedan od razloga za takvo ponašanje posljednjih je mjeseci i način kretanja cijena goriva u Njemačkoj. Prema navodima iz izvornog teksta, od 1. travnja cijene goriva na benzinskim postajama mogu se povećati samo jednom dnevno, u 12 sati.

Zbog toga dio vozača nastoji natočiti gorivo prije podnevnog povećanja cijena i pritom iskoristiti svaki mogući prostor u spremniku.

No, kada pištolj jednom automatski prekine točenje, poruka je jednostavna: spremnik je dosegnuo predviđenu razinu. Nastavak točenja ne donosi samo pitanje nekoliko dodatnih centi ili eura, nego može nepotrebno opteretiti sustav koji je projektiran za rad s benzinskim parama, a ne s viškom tekućeg goriva.