Na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj službeni automobil bit će – Kinez

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/Memmler / imago / sportfotodienst / Profimedia / Kazuhiro NOGI / AFP

Europsko prvenstvo u nogometu, na kojem sudjeluje i Hrvatska, održat će se na deset stadiona diljem Njemačke od 14. lipnja do 14. srpnja 2024.

Kao što je bio slučaj i na prethodnim natjecanjima, i za ovo Europsko izabran je službeni partner za mobilnosti, točnije sponzor iz autoindustrije.

Iako bi se očekivalo da će svoje modele tijekom natjecanja diljem zemlje izlagati jedan njemački automobilski div, to neće biti slučaj. Ne samo da neće biti njemački proizvođač nego on čak niti ne dolazi iz Europe. Štoviše, još uvijek se ne prodaje u velikom broju europski zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Globalni lider

Službeni partner Europskog prvenstva dolazi iz – Azije, točnije iz Kine. Riječ je o kineskom brendu BYD koji će, kako navode, iskoristiit ovo natjecanje da “pokažemo naš najnoviji napredak u električnim vozilima dalekosežnoj publici”.

“Partnerstvo je također savršeno usklađeno s UEFA-inim nastojanjima da promovira zelenije i ekološki prihvatljivije natjecanje UEFA EURO 2024”, dodaju. Kao što se iz navedenog da zaključiti riječ je proizvođaču koji fokus stavlja na električne automobile.

“Kao globalni lider u prodaji novih električnih vozila, BYD će omogućiti učinkovita i zelena prijevozna rješenja tijekom Eura u Njemačkoj nudeći raznoliku ponudu vozila za pružanje održive mobilnosti za navijače i momčadi diljem Europe”, najavljuju iz BYD-a.

Kada kažu da su globalni lider, ne lažu, jer BYD je u 2023. došao na korak do Tesle kada je u pitanju prodaja električnih automobila na svjetskoj razini. Štoviše, zadnjih nekoliko mjeseci BYD je prodavao više vozila od Tesle, što pokazuje da bi uskoro mogao zasjesti na prvo mjesto.

Nisu prvi s Dalekog Istoka

Naravno, BYD će iskoristiti ovo natjecanje i da predstavi svoje najnovije modele i tehnologiju europskim kupcima. “Naši BYD saloni također će biti pretvoreni u središta gdje će kupci i budući kupci moći uživati i sudjelovati u ovom uzbudljivom turniru”, dodali su ne navodeći detalje.

Najveći svjetski proizvođač električnih automobila otvara tvornicu u našem susjedstvu

Osim što će održati stotine događanja u više od 230 svojih trgovina u 19 europskih zemalja, BYD će također biti prisutan u tzv. fan-zonama za navijače gdje će posjetitelji moći uživati u prijenosima utakmica uživo.

I UEFA je na svojim stranicama potvrdila kako će “vodeći svjetski proizvođač vozila novih energija osigurat električne automobile za različite dionike tijekom turnira”.

“BYD će pridonijeti UEFA-inom cilju organiziranja najodrživijeg Europskog prvenstva do sada, kako je navedeno u strategiji zaštite okoliša, društva i upravljanja. BYD će također predstaviti svoje najnovije modele i vrhunske tehnologije na odabranim lokacijama UEFA EURO 2024.”, naveli su iz nogometne organizacije.

BYD se tako pridružuje adidasu, Alipayu, Atosu, Betanu, Booking.com, Coca-Coli, Engelbert Strauss, Hisense, Lidl, Unilever Nutrition/Unilever Personal Care, Visit Qatar/Qatar Airways i Vivo kao službenim sponzorima UEFA EURO 2024.

Podsjetimo, službeni sponzor prijašnjih prvenstava također je dolazio iz Azije, a radilo se južnokorejskom Hyundaiju.

BYD još nije dostupan u Hrvatskoj, no i to će se vjerojatno promijeniti jer su Kinezi najavili otvaranje nove tvornice u Europi, i to kod susjeda Mađara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.