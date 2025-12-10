Napokon je poznato što će Europska komisija učiniti s dizelašima i benzincima

Njemački proizvođači automobila otvoreno su izrazili svoje protivljenje zabrani prodaje novih dizelaša i benzinaca.
Oglas
Zabrana prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila u Europskoj uniji mogla bi biti odgođena do 2040. godine. The Times javlja da su visoki čelnici autoindustrije privatno potvrdili da bi uskoro mogla biti objavljena najava. Tako bi mogla biti odgođena zabrana koja je trebala važiti od 2035. godine, piše Fenix magazin.
Tim Tozer je bivši šef Vauxhalla, Mazde i Mitsubishija u Velikoj Britaniji, a sada je predsjednik tvrtke za osiguranje automobila Allianz. Izjavio je za Sunday Times da ima pouzdanu informaciju da će Europska komisija svom roku dodati još pet godina. To bi značilo da će od 1. siječnja 2040. sva nova vozila morati biti isključivo električna ili pokretana drugim tehnologijama s nultom emisijom.
Premda su njemački proizvođači automobila otvoreno izrazili svoje protivljenje zabrani, neki drugi proizvođači automobila koji su i dalje na putu prema potpunoj elektrifikaciji svojih proizvoda pozivaju EU da ostane čvrsta.
Izvršni direktor Volva, Hakan Samuelsson, nedavno je rekao:
"Ne vidim logiku u usporavanju."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas