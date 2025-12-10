Napokon je poznato što će Europska komisija učiniti s dizelašima i benzincima

Tim Tozer je bivši šef Vauxhalla, Mazde i Mitsubishija u Velikoj Britaniji, a sada je predsjednik tvrtke za osiguranje automobila Allianz. Izjavio je za Sunday Times da ima pouzdanu informaciju da će Europska komisija svom roku dodati još pet godina. To bi značilo da će od 1. siječnja 2040. sva nova vozila morati biti isključivo električna ili pokretana drugim tehnologijama s nultom emisijom.