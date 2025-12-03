Donosimo popis marki automobila koje Hrvati najviše kupuju

Najprodavanija marka u prvih 11 mjeseci je Škoda s 8.797 komada i tržišnim udjelom od 13,6 posto. Volkswagen je drugi s 8.000 prodanih automobila i udjelom na tržištu od 12,3 posto, a treći je Opel s 5.811 prodanih jedinica što mu je bilo dovoljno za nešto manje od devet posto tržišta.