Prvi put u svojoj povijesti Ferrari će razbiti jedan model - trošak je ogroman!

Luce je električni automobil s pet vrata i pet sjedala. Namijenjen je za svakodnevnu upotrebu. Automobil čak ima i Isofix nosače za dječje sjedalice na stražnjem sjedalu. Kada bogati roditelji voze svoju djecu u školu (u teoriji, naravno), zaštita od sudara i dobre sigurnosne ocjene odjednom postaju vrlo važne. Ne radi se samo o preživljavanju samog sudara. Euro NCAP će posebno pažljivo ispitati baterijski sklop. Testirat će hoće li se ogromni baterijski sklop zapaliti kako bi bio siguran za putnike i za spasioce.