Euro NCAP testiranje
Prvi put u svojoj povijesti Ferrari će razbiti jedan model - trošak je ogroman!
Do sada je Ferrari svoje skupe superautomobile držao daleko od Euro NCAP testiranja. Kupci su vjerovali ugledu marke, a bilo ih je preskupo uništiti.
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No nakon lansiranja električnog automobila Luce, Ferrari mijenja svoja pravila. Više automobila će proći ozbiljan tertman – zabit će ih u zid, izvještava 01 Net.
Da bi Euro NCAP mogao provesti kompletan program testiranja, potrebna su najmanje četiri automobila, a samo jedan novi Ferrari Luce košta više od pola milijuna eura.
Dakle, ukupni trošak za Ferrari bit će oko dva milijuna eura, uzme li se prodajna cijena. Luce će tako postati najskuplji automobil koji je testiran, piše Marijan Alić za HAK Reviju.
Luce je električni automobil s pet vrata i pet sjedala. Namijenjen je za svakodnevnu upotrebu. Automobil čak ima i Isofix nosače za dječje sjedalice na stražnjem sjedalu. Kada bogati roditelji voze svoju djecu u školu (u teoriji, naravno), zaštita od sudara i dobre sigurnosne ocjene odjednom postaju vrlo važne. Ne radi se samo o preživljavanju samog sudara. Euro NCAP će posebno pažljivo ispitati baterijski sklop. Testirat će hoće li se ogromni baterijski sklop zapaliti kako bi bio siguran za putnike i za spasioce.
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