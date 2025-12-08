Neugodna maglica koja se skuplja s unutarnje strane vjetrobranskog stakla, stražnjeg stakla i svih bočnih prozora može pretvoriti polazak na bilo koje putovanje u pravu noćnu moru, piše Express. Čak i noviji automobili mogu imati problema s uklanjanjem velike količine vlage koja se nakuplja u unutrašnjosti. Još gore, kondenzacija nije uvijek prisutna kad uđete u auto, nego se može polako pogoršavati što dulje vozite.