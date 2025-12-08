Vozačima se poručuje da tijekom hladnih mjeseci uklone tri stvari iz automobila - zbog kondenzacije
Neugodna maglica koja se skuplja s unutarnje strane vjetrobranskog stakla, stražnjeg stakla i svih bočnih prozora može pretvoriti polazak na bilo koje putovanje u pravu noćnu moru, piše Express. Čak i noviji automobili mogu imati problema s uklanjanjem velike količine vlage koja se nakuplja u unutrašnjosti. Još gore, kondenzacija nije uvijek prisutna kad uđete u auto, nego se može polako pogoršavati što dulje vozite.
Zato su stručnjaci za vožnju naveli neke od najboljih načina kako se riješiti kondenzacije u automobilu zimi: uklonite tri ključne stvari koje je mogu uzrokovati.
Kažu da je prevencija jeftinija od liječenja i, prema stručnjacima, uklanjanje 3 ključne stvari iz automobila zimi pomoći će smanjiti vjerojatnost pojave zamagljenih, orošenih stakala u vozilu.
Mokra odjeća, cipele i kišobrani svi doprinose kondenzaciji u automobilu. Uklonite ih, kao i sve druge mokre predmete, pozivaju stručnjaci.
Navode: “Kondenzacija u automobilu može biti frustrirajući, a ponekad i opasan problem, posebno u hladnijim mjesecima. Zamagljena stakla smanjuju vidljivost, što znači da ćete možda morati dulje čekati prije nego krenete voziti i čak riskirati nesigurna putovanja.
‘…Mokra odjeća, cipele i kišobrani dodaju vlagu koja dovodi do kondenzacije. Pobrinite se da mokre predmete uklonite što je prije moguće kako biste spriječili stvaranje plijesni i nakupljanje vlage u unutrašnjosti.
Uklanjanje viška vode i bljuzge na kraju putovanja također pomaže. Osim toga, u automobil možete staviti odvlaživač (dehumidifier) koji će upijati vlagu iz zraka. To pomaže spriječiti nakupljanje kondenzacije.’”
Ovo potvrđuje i Toyota. U svojim savjetima za rješavanje kondenzacije navodi kako jedna ili više sljedećih stvari može uzrokovati kondenzaciju u automobilu:
- Mokra odjeća/cipele/kućni ljubimci – voda s tih predmeta polako isparava u zrak kabine ili, ako su jako natopljeni, može uzrokovati da sjedala i tepisi postanu mokri.
- Prodor vode; nedostatak cirkulacije svježeg zraka.
