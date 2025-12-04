Slovo S na automatskom mjenjaču: Znate li koja je njegova funkcija?

Uz ovu postavku, mjenjač će prebacivati ​​u viši stupanj prijenosa pri višim okretajima i, u nekim slučajevima, čak će dati motoru više snage, objasnila je Mazda u nedavnom postu. Postavka S ne nalazi se na svakom automatskom mjenjaču i često je rezervirana za modele koji imaju određene sportske pretenzije.