Slovo S na automatskom mjenjaču: Znate li koja je njegova funkcija?

04. pro. 2025. 16:59
Pixabay/Ilustracija

Postavka S ne nalazi se na svakom automatskom mjenjaču i često je rezervirana za modele koji imaju određene sportske pretenzije.

Slovo S na automatskom mjenjaču je skraćenica je za Sport i najčešće se koristi kada vozači žele ekstrahirati malo više performansi, piše HAK Revija.

Uz ovu postavku, mjenjač će prebacivati ​​u viši stupanj prijenosa pri višim okretajima i, u nekim slučajevima, čak će dati motoru više snage, objasnila je Mazda u nedavnom postu. Postavka S  ne nalazi se na svakom automatskom mjenjaču i često je rezervirana za modele koji imaju određene sportske pretenzije.

Posljedično, uz izbor programa S trebala bi i minimalno porasti potrošnja goriva.

