Slovo S na automatskom mjenjaču: Znate li koja je njegova funkcija?

Slovo S na automatskom mjenjaču je skraćenica je za Sport i najčešće se koristi kada vozači žele ekstrahirati malo više performansi, piše HAK Revija.
Uz ovu postavku, mjenjač će prebacivati u viši stupanj prijenosa pri višim okretajima i, u nekim slučajevima, čak će dati motoru više snage, objasnila je Mazda u nedavnom postu. Postavka S ne nalazi se na svakom automatskom mjenjaču i često je rezervirana za modele koji imaju određene sportske pretenzije.
Posljedično, uz izbor programa S trebala bi i minimalno porasti potrošnja goriva.
