Smrznuto vjetrobransko staklo: Ovih pet trikova spasit će vas svako zimsko jutro

N1 Info
22. stu. 2025. 12:28
Automobil
Pixabay/Ilustracija

Gotovo svaki vozač se barem jednom živcirao zbog zamagljenih prozora u automobilu. No puno je neugodnije kada su prozori iznutra prekriveni ledom.

Zaleđeni prozori iznutra: Pet trikova za brzu i jasnu vidljivost

Hladno zimsko jutro i prozori automobila nisu zaleđeni samo izvana – već i iznutra. No odakle dolazi taj led u unutrašnjosti automobila i kako se učinkovito boriti protiv toga?

Fenomen zaleđenih unutarnjih stakala ima jednostavan uzrok: prekomjerna vlaga u unutrašnjosti automobila. Ona često potječe od samih putnika:

  • zrak koji udišemo,
  • vlažna odjeća,
  • mokre cipele – sve to unosi vlagu u vozilo.

Na temperaturama ispod nule ta se vlaga kondenzira na hladnim staklima i zaledi.

Pet trikova koje bi svaki vozač trebao znati:

Provjetravanje i sušenje: Kratko otvaranje svih vrata omogućuje izmjenu vlažnog unutarnjeg zraka sa suhim hladnim zrakom izvana. Zatim dobro obrisati sve vlažne površine da se spriječi novo smrzavanje, prenosi Fenix Magazin.

Pametno korištenje klime: Klima-uređaj dodatno izvlači vlagu iz zraka. Zato ga treba povremeno uključiti i zimi, osobito kad je vlaga visoka.

Pažljivo struganje iznutra: S odgovarajućim alatom i nježnim pokretima može se ukloniti ledeni sloj s unutarnje strane. Zbog zakrivljenosti stakla treba biti posebno oprezan. Koristiti isključivo strugač koji ne oštećuje staklo.

Korištenje upijača vlage: Posebni odvlaživači za auto ili alternativno novine, vrećice s rižom ili mačji pijesak mogu upiti višak vlage. Postaviti ih blizu vjetrobrana.

Pametan izbor parkirnog mjesta: Parkiranje uz kućni zid ili ogradu može usporiti hlađenje i odgoditi stvaranje leda.

Oprez! Neke metode su opasne i neučinkovite

Neke naizgled logične metode ne treba koristiti, jer mogu uzrokovati štetu:

  • Sprejevi za odleđivanje u unutrašnjosti: Mogu ispuštati štetne pare.
  • Topla voda: Može uzrokovati pukotine zbog temperaturnog šoka.
  • Jake izvore topline (svijeće, sušila za kosu): Mogu oštetiti staklo zbog pregrijavanja.
  • Paljenje motora u mjestu: Štetno za okoliš i može dovesti do kazni.
automobili hladnoća vjetrobransko staklo zima

