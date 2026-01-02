Što ako se u vožnji uključi poruka o hitnom odlasku u servis s automobilom?

Vozite se i iznenada vam se na info ekranu instrumetne ploče pojavi poruka Service Now, odnosno poruka koja vam najavljuje da je vrijeme za odlazak u servis. Što učiniti?
To ne znači da morate prestati s vožnjom, ali prije nastavka putovanja potrebno je provesti određene kontrole i radnje, objašnjava Marin Morava, suradnik za tehničku podršku u HAK-u, a prenos iHAK Revija.
- Kontrolirajte razinu ulja u motoru i ostale tekućine, ako niste sigurni kako odraditi ove kontrole od pomoći će vam biti knjiga uputstava vašeg vozila
- Nakon provedenih radnji preporuka je kontrolirati prema planu održavanja ili na servisnoj kartici u motornom prostoru vozila koliko je prošlo vremena i kilometara od posljednjeg servisa
- Otvorena je mogućnost da je vaše putno računalo uključilo servisnu poruku jer je prošlo 365 ili 730 dana, a da vozilo nije prošlo mnogo kilometara od zadnjeg servisa vozila (odnosno da nije prijeđena puna kilometraža između servisnih intervala) – tada je prostor mnogo veći da vozilo odradi potrebno proputovanje i stigne do vrata servisa bez ikakvih problema
- Ako ste kontrolom utvrdili da je vozilo uključilo servisnu poruku zbog previše prijeđenih kilometara, utvrdite još jednom u servisnoj kartici kada je bio po kilometrima upisan zadnji servis. Otvorena je mogućnost da se na zadnjem servisu nije uspješno provelo resetiranje servisnog intervala, koji se najčešće kreću od 15.000 km do 30.000 km
- Ako ste u idućem koraku utvrdili da je vozilo prerano uključilo servisnu poruku u odnosu na prijeđene kilometre ne zanemarujte upozorenje vozila! Također, otvorena je mogućnost da je došlo do ranijeg pada kvalitete ulja, s obzirom na to da današnja vozila s dizelskim filtrom krutih čestica u ispuhu prilikom aktivnih učestalih čišćenja navedenog filtra, koje provodi motor svojim brizgaljkama, mogu ubrzati smanjivanje kvalitete ulja, a odgađanje odlaska u servis može dovesti do potpunog uništenja motora.
Ovo su samo neki od mogućih scenarija, a svakako je preporuka ako se nađemo u ovoj ili sličnoj situaciji da prije nastavka daljnjeg putovanja kontaktirate stručno osoblje servisa koje održava vaše vozilo. Ako vam telefonski broj servisa nije dostupan iz nekih razloga preporuka je kontaktirati stručno osoblje Hrvatskog autokluba na telefonski broj 1987 kako bi se procijenilo je li moguće daljnje proputovanje s vozilom.
