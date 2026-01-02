Što ako se u vožnji uključi poruka o hitnom odlasku u servis s automobilom?

Ovo su samo neki od mogućih scenarija, a svakako je preporuka ako se nađemo u ovoj ili sličnoj situaciji da prije nastavka daljnjeg putovanja kontaktirate stručno osoblje servisa koje održava vaše vozilo. Ako vam telefonski broj servisa nije dostupan iz nekih razloga preporuka je kontaktirati stručno osoblje Hrvatskog autokluba na telefonski broj 1987 kako bi se procijenilo je li moguće daljnje proputovanje s vozilom.