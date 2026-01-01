Ako vas brine koliko se brzo približava vaš sljedeći „okrugli“ rođendan, imamo jednu dobru vijest za vas.
Ako punite 25, 30, 40 ili više godina, to može djelovati zastrašujuće, no pokazalo se da su znanstvenici uspjeli izračunati maksimalnu dob koju osoba može doživjeti i gotovo mogu jamčiti da vas još čeka mnogo dobrih godina, prenosi Danas.
Nalazi potječu iz studije koju su proveli statističari sa Sveučilišta Erasmus u Tilburgu i Rotterdamu, koji su promatrali dob u kojoj je 75.000 ljudi u Nizozemskoj umrlo tijekom 30 godina koje su prethodile 2017. godini. Zanimljivo je da se nisu fokusirali na očekivani životni vijek kako bi došli do svojih zaključaka. Umjesto toga, istraživači su željeli ispitati koliko dugo pojedinac može živjeti ako brine o sebi i ako mu život ne bude prekinut bolešću ili drugim okolnostima.
Koliko dugo bi ljudi maksimalno mogli živjeti
Uzimajući u obzir koliko su ljudi u studiji imali godina u trenutku smrti, istraživači su otkrili da je maksimalni životni vijek za osobu u devedesetima, no to ne znači da je tu kraj. Istraživači sugeriraju da je malo vjerojatno da će osoba živjeti dulje od 115 godina, ali su također otkrili da žene imaju nešto dulji životni vijek od muškaraca.
Dok je maksimalni životni vijek za žene iznosio 115,7 godina, procjenjuje se da muškarci dosežu maksimalnu dob od 114,1 godine. „Naravno da se prosječni životni vijek povećao. Međutim, sama maksimalna gornja granica se nije promijenila“, rekao je za AFP profesor John Einmal, jedan od trojice znanstvenika koji su proveli studiju.
Unatoč nalazima istraživača, Einmal je priznao da postoje slučajevi u kojima ljudi nadmašuju normu i žive dulje od predloženog maksimalnog životnog vijeka. Najstariji muškarac, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, bio je Japanac po imenu Jiroemon Kimura, koji je živio 116 godina.
Početkom prošle godine francuska redovnica Andre preminula je u dubokoj starosti od 118 godina. Nakon njezine smrti, Guinnessova knjiga rekorda proglasila je Mariju Branyas Moreru, rođenu u SAD-u, najstarijom živom osobom na svijetu, s 115 godina. U intervjuu iz 2019. godine, Morera je svoju dugovječnost pripisala „uređenom životu koji je bio društveno vrlo ugodan, dobar i bez incidenata“.
Morera je rođena u San Franciscu u Kaliforniji 4. ožujka 1907. godine, a u Kataloniju se preselila 1914. godine, prije nego što je preminula u kolovozu ove godine u 117. godini života.
