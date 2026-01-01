Nalazi potječu iz studije koju su proveli statističari sa Sveučilišta Erasmus u Tilburgu i Rotterdamu, koji su promatrali dob u kojoj je 75.000 ljudi u Nizozemskoj umrlo tijekom 30 godina koje su prethodile 2017. godini. Zanimljivo je da se nisu fokusirali na očekivani životni vijek kako bi došli do svojih zaključaka. Umjesto toga, istraživači su željeli ispitati koliko dugo pojedinac može živjeti ako brine o sebi i ako mu život ne bude prekinut bolešću ili drugim okolnostima.