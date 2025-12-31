Ove odluke bi svaki horoskopski znak trebao donijeti za savršenu novu godinu

Jeste li spremni napraviti korake koji će vas ne samo motivirati već potpuno promijeniti način na koji gledate život? Resetirajte se! Zvijezde nam ne otkrivaju samo buduće događaje, već i daju uvid u to kako se suočiti s vlastitim strahovima, željama i izazovima. Vrijeme je da odbacite generičke odluke poput ‘više vježbaj’ ili ‘jedi zdravo’ i postavite ciljeve koji su uistinu prilagođeni vama, piše City Magazine, a prenosi Večernji. Ove godine neka vaš horoskopski znak postane vaš vodič prema novim i autentičnim odlukama.