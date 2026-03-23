Upozorenje vlasnicima ovog modela vozila: Nemojte koristiti stražnja sjedala!

Sigurnosni problem pojavio se kod modela Rolls-Royce Cullinan, proizvedenih od 2020. do studenog 2025. godine. Sada se vlasnicima sugerira da ne prevoze nikoga na stražnjim sjedalima i da ih, naravno, sami ne koriste. Sumnja se na labave vijke za pričvršćivanje sigurnosnog pojasa.

Tijekom rutinske provjere kvalitete, vozilo modelne godine 2026. zveckalo je u području desnog C-stupa. Tim za kvalitetu uklonio je presvlaku stražnjeg sjedala te pronašao labavi vijak za pričvršćivanje zatezača sigurnosnog pojasa. Kao što se i očekivalo, Rolls-Royce je pokrenuo istragu.

Britanski proizvođač pregledao je sva vozila unutar tvornice. Samo je još jedno vozilo identificirano s labavim vijkom, prenosi Revija HAK.

Labavi vijci sigurnosnog pojasa mogu oštetiti lijevu ili desnu traku pojasa. Takvo oštećenje automatski znači veći rizik od ozljeda u slučaju sudara. Nadalje, stražnji nasloni mogu se pomaknuti prema naprijed pod opterećenjem tereta u prtljažniku straga.

Dok se ne provede popravak, vlasnicima se savjetuje da prestanu koristiti stražnja sjedala. Također ne bi trebali prevoziti robu u prtljažniku. Trgovci trebaju pregledati i po potrebi zategnuti ili zamijeniti vijke. Stražnji sigurnosni pojasevi također se mogu zamijeniti u slučaju oštećene trake, piše autoevolution.com.