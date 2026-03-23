FOTO, VIDEO / Izraelci imaju datum mogućeg kraja rata? Zelenski otkrio važne informacije o Rusiji i Iranu

Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.
22:59
Najopasnije iransko oružje nisu ni dron, ni projektil, ni mina
Ratovi se ne dobivaju samo oružjem, već ih često odlučuje geografija. Upravo to danas pokazuje situacija oko Irana, gdje ključnu ulogu ne igraju rakete ni dronovi, već jedan uzak, ali strateški presudan morski prolaz – Hormuški tjesnac.
22:56
Belgija raspoređuje vojnike
Vojnici su u ponedjeljak raspoređeni na ulice vodećih belgijskih gradova kako bi pojačali sigurnost židovske zajednice nakon antisemitskih napada u Belgiji i Nizozemskoj.
Ovaj potez uslijedio je nakon eksplozije ovog mjeseca u sinagogi u Liegeu koju su vlasti nazvale antisemitskim činom.
"Od danas vraćamo vojnike na ulice u Bruxellesu i Antwerpenu jer je sigurnost osnovno pravo", objavio je belgijski ministar obrane Theo Francken na platformi X.
Raspoređivanje vojnika, organizirano u suradnji sa saveznom policijom, zajamčit će sigurnost na mjestima gdje se okupljaju Židovi, uključujući sinagoge i škole, priopćile su belgijske vlasti.
Antwerpen "je opet malo sigurniji... i židovska zajednica također. Kažemo 'ne' antisemitizmu", napisao je Francken.
22:41
Zašto Iran ne popušta, unatoč žestokim gubicima
Iran pojačava napade na susjede, računajući da može brže povećati globalni gospodarski pritisak nego što ga Trumpova administracija može ublažiti vojnom silom, rekli su iranski diplomat, dva europska diplomata u regiji i jedan visoki arapski dužnosnik, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.
22:24
Netanyahu kaže da Trump vidi priliku za dogovor s Iranom
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak kako Washington vidi priliku da pretvori nedavna vojna postignuća u sporazum s Iranom, obećavši pritom nastavak napada na tu zemlju.
Američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako postoji mogućnost "iskorištavanja moćnih postignuća koje su postigle Izraelske obrambene snage (IDF) i američka vojska za ostvarivanje ratnih ciljeva u sporazumu - sporazumu koji će očuvati naše vitalne interese", rekao je Netanyahu u video izjavi koju je objavio njegov ured.
22:22
Zelenski: Imamo dokaze da Rusi pomažu Iranu
Ukrajinska vojna obavještajna služba ima "neoborive" dokaze da Rusija nastavlja pružati obavještajne podatke Iranu, a takve aktivnosti mogu samo produljiti rat na Bliskom istoku, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.
"Rusija koristi vlastite sposobnosti signalno-obavještajnog i elektroničkog izviđanja, kao i dio podataka dobivenih kroz suradnju s partnerima na Bliskom istoku", napisao je na platformi X nakon sastanka s čelnikom vojne obavještajne službe.
U kasnijem večernjem videoobraćanju Zelenski je rekao kako postoji "sve više dokaza" o nastavku ruskih napora da obavještajne podatke prosljeđuje Iranu.
"To je očito destruktivna aktivnost i mora se zaustaviti jer vodi daljnjoj destabilizaciji. Sve odgovorne države imaju interes osigurati sigurnost i spriječiti veće probleme", poručio je.
Kremlj je prošlog tjedna odbacio izvješće Wall Street Journala, prema kojem Rusija s Iranom dijeli satelitske snimke i napredniju tehnologiju dronova, nazvavši ga "lažnim vijestima".
21:49
Iračka oružana skupina napala Amerikance
Iračka oružana skupina Saraya Awliya al-Dam objavila je na svom Telegram kanalu da je dronovima napala američku bazu al-Harir u Erbilu, na sjeveru Iraka.
U priopćenju navode i da će nastaviti djelovati s ciljem protjerivanja američkih snaga iz te baze.
21:42
Pregovori u UN-u o korištenju sile u Hormuškom tjesnacu
Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora.
Nacrt teksta u koji je uvid imao AFP, a za koji se očekuje da će se mijenjati tijekom rasprava, daje zeleno svjetlo državama članicama da "koriste sva potrebna sredstva u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući i teritorijalne vode" obalnih država "kako bi osigurale prolaz i suzbile, neutralizirale i spriječile svaki pokušaj zatvaranja, blokiranja ili ometanja međunarodne plovidbe" na ovoj ključnoj trgovačkoj ruti.
Tekst također zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u tjesnacu.
Dalje se spominje mogućnost nametanja sankcija onima koji narušavaju takvu slobodu plovidbe.
Samo mali broj teretnih brodova i tankera za naftu, uglavnom iranskih, uspio je proći Hormuškim tjesnacem otkako su iranske snage blokirale ovu ključnu trgovačku rutu.
Bahrein je, u ime zaljevskih država, već pokrenuo rezoluciju koju je sredinom ožujka usvojilo Vijeće sigurnosti, a kojom se zahtijeva "trenutni prekid" iranskih napada na zaljevske države i Jordan.
21:38
Ovo je datum mogućeg kraja rata?
Sjedinjene Američke Države odredile su 9. travnja kao mogući datum za završetak rata s Iranom, a očekuje se da će razgovori između dviju strana uskoro započeti, izvijestili su izraelski mediji.
Prema listu Yedioth Ahronoth, neimenovani izraelski dužnosnik rekao je da je "Washington odredio 9. travnja kao ciljni datum za završetak rata, ostavljajući oko 21 dan za nastavak borbi i pregovora."
Isti izvor dodao je da se "razgovori između Irana i Sjedinjenih Država očekuju kasnije ovog tjedna u Pakistanu", napominjući da Washington nije obavijestio Izrael o detaljima svojih kontakata s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagherom Qalibafom.
List također navodi izraelske procjene da Sjedinjene Države već vode neizravne razgovore s Qalibafom, nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o kontaktima s Iranom s ciljem okončanja rata. Međutim, Qalibaf je rekao da nije bilo razgovora sa Sjedinjenim Državama, odbacujući izvješća kao "lažne vijesti" usmjerene na manipuliranje financijskim i naftnim tržištima.
21:02
"Ne bih se iznenadio da ovaj rat ne bude samo regionalan"
Povjesničar Tvrtko Jakovina u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak komentirao je rat na Bliskom istoku i njegove posljedice.
21:01
Trump kaže da želi završiti rat. Hoće li mu Iran to dopustiti?
Čak i prije početka rata, iranski dužnosnici više su puta upozoravali da, iako bi američki predsjednik Donald Trump mogao započeti sukob s Teheranom, on neće biti taj koji će odlučivati o njegovom završetku.
