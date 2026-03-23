FOTO, VIDEO / Izraelci imaju datum mogućeg kraja rata? Zelenski otkrio važne informacije o Rusiji i Iranu

Vojnici su u ponedjeljak raspoređeni ‌na ulice ​vodećih belgijskih gradova kako bi pojačali sigurnost ⁠židovske zajednice ⁠nakon antisemitskih napada u Belgiji i Nizozemskoj.

Ovaj potez uslijedio je nakon ⁠eksplozije ovog mjeseca u sinagogi ​u Liegeu koju su vlasti nazvale antisemitskim činom.

"Od danas vraćamo vojnike ⁠na ulice u Bruxellesu i Antwerpenu jer je sigurnost osnovno pravo", objavio je belgijski ministar obrane Theo Francken na platformi X.

​Raspoređivanje vojnika, organizirano u suradnji sa saveznom policijom, zajamčit će sigurnost na mjestima gdje se okupljaju Židovi, uključujući sinagoge i škole, priopćile su belgijske vlasti.

Antwerpen "je opet malo sigurniji... i židovska zajednica također. Kažemo 'ne' antisemitizmu", napisao je Francken.