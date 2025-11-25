Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste

24sata donose točne izračune poskupljenja. Vlasnike osobnih vozila čeka poskupljenje od oko 60 posto. Prosjek poskupljenja za pet kategorija je 47 eura, ali sam iznos se značajno razlikuje po kategorijama. Primjerice, vlasnik malog osobnog automobila, obujma motora manjeg od 1000 kubičnih centimetara, platit će po novom 38,40 eura naknade, što je poskupljenje od 14,40 eura. U toj kategoriji su, primjerice, automobili Fiat 500 0,9, VW up ili Toyota Aygo 1.0. Najviše osobnih vozila je u drugoj kategoriji jer im je motor do 1600 kubičnih centimetara. Oni će sad plaćati 79,60 eura naknade ili 30 eura više nego dosad, a u toj kategoriji vozila su, primjerice, Renault Clio 1.3, VW Polo 1.2. Već u sljedećoj kategoriji do 2000 kubičnih centimetara vlasnici će plaćati 36,70 eura više, a u toj kategoriji je primjerice Škoda Octavia 1.6 ili Mazda 3 2.0. Vlasnici najjačih automobila plaćat će od 59,60 do 95 eura više, odnosno 159 i 255 eura godišnje. Poskupljenje od 59,60 eura čeka vlasnike Audija A4 2.0, BMW-a 320d 2.0, a najveće poskupljenje se odnosi na primjerice Porsche Cayenne 3.6 ili Mercedes S350.