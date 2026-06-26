Vozimo jedan nostalgični auto s kojim putujemo u prošlost i testiramo radni stroj na četiri kotača

Renault 4 je automobil koji je ostavio velik trag i na našim prostorima. Automobil je to koji je mobilizirao mase, a koji je ujedno bio dovoljno velik i za obiteljske izlete. Možda i najpopularnije odredište gdje se putovalo s popularnom Katricom bio je svakako Trst, gdje se nekada išlo u kupovinu. Danas nam je stigla nova Katrica, doduše s nešto drugačijim pogonom. Stoga smo se i mi odlučili njome uputiti u Trst da provjerimo kako se nekada šopingiralo.