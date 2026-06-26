AUTOMOBILIONA
Vozimo jedan nostalgični auto s kojim putujemo u prošlost i testiramo radni stroj na četiri kotača
U novoj epizodi Automobilione testiramo Renault 4, Xpeng G9, Ducati Monster i Ford Ranger.
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Renault 4 je automobil koji je ostavio velik trag i na našim prostorima. Automobil je to koji je mobilizirao mase, a koji je ujedno bio dovoljno velik i za obiteljske izlete. Možda i najpopularnije odredište gdje se putovalo s popularnom Katricom bio je svakako Trst, gdje se nekada išlo u kupovinu. Danas nam je stigla nova Katrica, doduše s nešto drugačijim pogonom. Stoga smo se i mi odlučili njome uputiti u Trst da provjerimo kako se nekada šopingiralo.
Nakon toga vodimo vas u Novo Mesto u Sloveniji, točnije u tvornicu Revoz, gdje se i proizvodio Renault 4, ali gdje se sada proizvode neki drugi modeli.
Vozimo i SUV za kojeg vjerojatno niste čuli. Riječ je o Xpengu koji ima neke jako zanimljive funkcije, a koje smo jednostavno morali isprobati.
Testirali smo i talijansko čudovište na dva kotača. Ducati Monster je motocikl koji je i dalje zadržao svoj karakter, ali u malo drugačijem izdanju.
Vodimo vas i u Berlin gdje smo isprobali novi BYD koji nema konkurenciju te razgovarali s najmoćnijom ženom svjetske auto-industrije - Stella Li.
Na naše tržište stigli su i neki novi modeli poput osvježenog Peugeota 408, nove Omode 7 i Kije EV5, a otkrivamo i što nas još čeka od noviteta.
Za kraj donosimo test Forda Rangera kojeg smo već vozili po šumama, gorama, ali i rijekama. A sada otkrivamo kakav je kao radni stroj, ali i u svakodnevnom životu.
Automobilionu gledajte u petak 26. lipnja u 20:00 sati na N1 televiziji.
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