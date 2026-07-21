Uzrok često nije bolest
Ovo su najčešće pogreške zbog kojih biljka bujno raste, ali ne cvjeta
Biljka izgleda zdravo, ima velike zelene listove i brzo raste, ali nigdje nema cvjetova. To je čest problem s kojim se susreću mnogi ljubitelji cvijeća.
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Uzrok često nije bolest, nego nepravilna količina svjetlosti, neodgovarajuća gnojidba, nepravilno zalijevanje ili uvjeti koji biljci ne omogućuju cvatnju.
Mnogi misle da bujan rast i obilje zelenog lišća znače da će biljka uskoro procvjetati. No u stvarnosti se rast može odvijati ponajprije u vegetativnoj fazi, kada biljka energiju usmjerava na razvoj lišća i stabljika, umjesto na stvaranje cvjetnih pupova, piše klix.ba.
Kako ističu stručnjaci za vrtlarstvo, biljka može ostati "zarobljena" u zelenoj fazi rasta zbog određenih uvjeta. Najčešći razlozi su premalo svjetlosti, previše dušika u gnojivu, nepravilno zalijevanje ili neodgovarajuće mjesto za uzgoj.
Svjetlost je jedan od najvažnijih čimbenika za cvatnju. Biljkama je potrebno dovoljno energije, koju dobivaju fotosintezom, kako bi razvile cvjetove. Ako nemaju dovoljno svjetlosti, mogu i dalje lijepo rasti, ali često neće cvjetati.
Prema pisanju portala The Spruce, mnogim cvatućim biljkama potrebno je nekoliko sati kvalitetne svjetlosti dnevno kako bi razvile cvjetne pupove. Biljka smještena na pretamnom mjestu često će razviti više listova, ali neće cvjetati.
Znakovi da biljci nedostaje svjetlosti mogu biti:
- izduženi i tanki izdanci
- sporiji rast
- manji listovi
- izostanak cvjetnih pupova.
Ponekad je rješenje vrlo jednostavno – premjestiti biljku na svjetlije mjesto.
Jedna od najčešćih pogrešaka u njezi biljaka jest upotreba neodgovarajućeg gnojiva. Gnojiva s visokim udjelom dušika ponajprije potiču rast zelenih dijelova biljke pa ona može imati vrlo bujno lišće, ali malo ili nimalo cvjetova.
Kako objašnjavaju stručnjaci portala Gardeners' World, cvatućim biljkama za razvoj cvjetova ponajprije su potrebne uravnotežene hranjive tvari. Prevelika količina dušika može uzrokovati da biljka energiju usmjeri na razvoj lišća i stabljika umjesto cvjetova.
Pravilno zalijevanje također je ključno za zdrav razvoj biljke. I premalo i previše vode može negativno utjecati na cvatnju.
Ako se biljka prečesto zalijeva i tlo je stalno mokro, mogu se pojaviti problemi s korijenjem. Tada biljka energiju troši na preživljavanje, pa joj cvatnja više nije prioritet.
S druge strane, dugotrajan nedostatak vode može izazvati stres, zbog kojeg biljka također prestaje cvjetati.
Najbolje je prije zalijevanja provjeriti vlažnost tla i izbjegavati da ono bude stalno mokro. Potrebna količina vode ovisi o vrsti biljke, veličini posude, temperaturi i količini svjetlosti.
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