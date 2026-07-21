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SDP gubi ljude, u pet mjeseci Kolarić je četvrti u nizu. Alavanja: "To već definitivno postaje problem"
U jeku intenzivnih priprema za sklapanje predizborne koalicije s Možemo! i skoro dvomjesečne ambiciozne kampanje "Plenkovićeva inflacija" okončane početkom ovoga tjedna, SDP se suočava s neugodnim nizom izlazaka iz stranke dojučerašnjih što imenima, što funkcijama ne baš nevažnih članova.
"Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP jer smo Stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem, i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje", napisao je Kolarić u pismu rastanka koje je u ponedjeljak poslao vodstvu stranke.
Radeta: SDP je postao neprepoznatljiv
Desetak dana ranije stranku je napustio i Daniel Radeta, do travnja ove godine predsjednik zadarskog SDP-a, vijećnik u tamošnjem Gradskom vijeću, a na lanjskim lokalnim izborima gradonačelnički kandidat koji je ušao u drugi krug s kasnijim pobjednikom, HDZ-ovim Šimom Erlićem.
"SDP je izgubio inicijativu, postao je politički neprepoznatljiv. Građani više ne mogu jasno prepoznati po čemu se SDP razlikuje od drugih jer više nije dovoljno reći da ste protiv HDZ-a", izjavio je Radeta u prošlotjednom intervjuu Nacionalu govoreći o razlozima razlaza sa strankom.
Prošloga tjedna SDP je napustio i široj javnosti malo poznati Sandro Glumac no predsjednik stranačke organizacije u drugom najvećem hrvatskom gradu, Splitu, što u stranačkom castingu ne može biti nevažna uloga. Za razliku od Radete i Kolarića, Glumac nije davao ikakve političke komentare, tek da je "odluku donio nakon temeljitog promišljanja".
Obradović: To više nije stranka kakvoj sam se pridružio
U ožujku, u vrijeme unutarstranačkih izbora, stranku je napustio i dugogodišnji predsjednik SDP-a u Požeško-slavonskoj županiji Mitar Obradović. On je bez dlake na jeziku poručio: "Predsjednik stranke (Siniša Hajdaš Dončić, nap.a.) putem glavnog tajnika stranke poslao je poruku da me čeka dobro mjesto, visoko mjesto u izvršnoj vlasti, ali uvjet za to je bio da se ne kandidiram na unutarstranačkim izborima za predsjednika županijske organizacije, jer to je mjesto već dogovoreno u Zagrebu za nekog drugog."
Potom je još objavio: "U politiku nisam ušao zbog funkcija. Htio sam biti dio sustava koji se bori za drugačiji grad, drugačiju županiju i drugačiju državu. Stranka u kojoj se članovima sugerira da se povuku uz obećanje nagrade, a kritičnima savjetuje da prestanu govoriti – nije stranka kakvoj sam se pridružio."
Zajednički nazivnik svih tih odlazaka
Ova četiri rastanka u pet mjeseca višestruko su znakoviti. Njihovi protagonisti nisu ljudi iz prvog stranačkog ešalona, ali ni beznačajni članovi. Riječ je o jednom saborskom zastupniku, predsjednicima stranačkih organizacija u dvama od pet najvećih gradova u Hrvatskoj te šefu jedne županijske organizacije SDP-a. Povrh toga, ton ostavki trojice od spomenute četvorice gotovo je identičan, rezigniran, i da se svesti na istu tvrdnju - da SDP više nije stranka kakva je bila.
"To definitivno postaje problem", kaže politički analitičar i komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.
"Prvo je djelovalo kao izolirani slučaj, a sad već imamo zajednički nazivnik svih tih odlazaka, vrlo slična objašnjenja. To nam govori da očito postoji trend ili internih sukoba ili potpunog gubitka motivacije za djelovanje unutar stranke."
"SDP se raspada već godinama"
Budući da je SDP pred potpisom koalicijskog sporazuma s Možemo! (unutar kojeg nema ikakvih naznaka sličnih problema, nap.a.) i priprema se za izbore bruseći pet strateških reformi te dovodi jake pojedince izvana poput Gordana Gledeca na čelo Središnjeg savjeta SDP-a i admirala Roberta Hranja na čelo Savjeta za obranu - odlasci ovih članova ipak su jaki udarci stranci.
"Ono što se u SDP-u predstavlja kao harmonija i proaktivna komunikacija, nešto puno agilnije i žešće od onog prije, ovime pada na testu jer pokazuje kako stanje u stranci diljem Hrvatske nije dobro. Pogledamo li širi sliku, SDP se raspada već godinama. Velikih sukoba i odlazaka iz stranke bilo je i za vrijeme Davora Bernardića i za vrijeme Peđe Grbina, a trend se očito nastavlja i sada s Hajdašem Dončićem na čelu. To je politički signal da interno nešto ne štima. Ne možeš li izabrati ljude u nekim lokalnim organizacijama ili imaš one koji odustaju od funkcija, to znači da imaš veliki problem s motivacijom ljudi. Pa se sve svodi na medijske i digitalne aktivnosti, a gubi se terenski rad bez kojeg lokalno nema većeg iskoraka", smatra Alavanja.
"Ne uspijevaju naći lidera koji bi parirao Plenkoviću"
U činjenici da je SDP u šest godina promijenio tri predsjednika, Alavanja vidi da stranka ne uspijeva naći lidera koji bi parirao Andreju Plenkoviću, ali ni lidera koji bi parirao HDZ-u u internoj mobilizaciji članova stranke.
"Dobro je dovesti stručnjake koji će stranci dati novi sadržaj i povećati intelektualni kapacitet. Ali ako kontinuirano propada struktura stranke, lokalne organizacije koja trebaju iznijeti izbore, to znači da unutarstranačka mobilizacija ne funkcionira", kaže.
Vratimo li se još malo unatrag i prisjetimo sukoba i razlaza sa strankom bivšeg gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića, nakon čega je SDP izgubio svoju dotad najčvršću lokalnu utvrdu ili famoznog izlaska iz SDP-a dotad slabo vidljive saborske zastupnice Boške Ban koja je na koncu završila u HDZ-u, Alavanja kaže kako postoji već čitav niz signala po putu krize u SDP-u.
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