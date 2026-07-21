SDP gubi ljude, u pet mjeseci Kolarić je četvrti u nizu. Alavanja: "To već definitivno postaje problem"

"Ono što se u SDP-u predstavlja kao harmonija i proaktivna komunikacija, nešto puno agilnije i žešće od onog prije, ovime pada na testu jer pokazuje kako stanje u stranci diljem Hrvatske nije dobro. Pogledamo li širi sliku, SDP se raspada već godinama. Velikih sukoba i odlazaka iz stranke bilo je i za vrijeme Davora Bernardića i za vrijeme Peđe Grbina, a trend se očito nastavlja i sada s Hajdašem Dončićem na čelu. To je politički signal da interno nešto ne štima. Ne možeš li izabrati ljude u nekim lokalnim organizacijama ili imaš one koji odustaju od funkcija, to znači da imaš veliki problem s motivacijom ljudi. Pa se sve svodi na medijske i digitalne aktivnosti, a gubi se terenski rad bez kojeg lokalno nema većeg iskoraka", smatra Alavanja.