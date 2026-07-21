Uobičajena navika
Zašto nije preporučljivo držati ručnike u kupaonici?
Čuvanje ručnika u kupaonici uobičajena je navika mnogih ljudi, no stručnjaci za čišćenje upozoravaju da to često može biti pogreška.
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Ručnike koje svakodnevno koristite nakon kupanja ili za brisanje ruku vjerojatno ne držite nigdje drugdje osim u kupaonici.
"U redu je ostaviti ih na vješalici kako bi se između korištenja potpuno osušili. Osim toga, važno ih je redovito mijenjati i prati svakih sedam do deset dana", rekla je stručnjakinja za čišćenje Sara Aparacio.
"Postoji rizik od širenja bakterija i plijesni svaki put kada pustite vodu u WC-u jer se one mogu prenijeti na ručnike ostavljene u kupaonici", upozoravaju stručnjaci.
Čak i ako se takvi štetni učinci ne pojave, postoje i drugi nedostaci na koje treba obratiti pozornost.
"Svježe oprani ručnici mogu upiti vlagu iz pare u kupaonici ako ondje predugo stoje. To slabi vlakna tkanine i stvara pogodne uvjete za razvoj mikroorganizama", poručuje Aparacio, prenosi Southern Living.
Ako ipak odlučite držati ručnike u kupaonici, najbolje ih je spremiti u zatvoren ormarić s odgovarajućom ventilacijom.
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