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"riječke ljetne noći"

Praizvedba predstave "Kazalište" Pascala Ranmberta u HNK Zajc

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Hina
|
21. srp. 2026. 22:54
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13.08.2024., Rijeka - Hrvatsko narodno kazaliste Ivan pl Zajc transparentima na procelju zgrade najavljuje kazalisnu sezonu 24/25. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

U okviru festivala "Riječke ljetne noći", u utorak je u HNK Ivana pl. Zajca praizvedena predstava „Kazalište“, autorski projekt Pascala Ramberta, jednog od najznačajnijih suvremenih francuskih dramatičara i kazališnih redatelja.

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To je predstava o kazalištu, o ljudima koji ga stvaraju i onome što publika ne vidi, naveli su iz riječkog HNK koji je predstavu postao u koprodukciji s HNK-om u Splitu.

Pascal Rambert već desetljećima slovi za jedno od najvažnijih imena suvremenoga europskog kazališta čije se drame izvode se na najuglednijim svjetskim pozornicama, a prevedene su na četrdesetak jezika. Ono po čemu se razlikuje od većine suvremenih autora nije samo osebujan ritam i ljepota njegova jezika nego i način na koji nastaju njegove predstave. On nikada ne dolazi s gotovim tekstom. Prije nego što napiše prvu rečenicu, osobno upoznaje ansambl. Sa svakim glumcem posebno razgovara i sluša njegovu priču, a tek kasnije počinje pisati, ističu iz HNK Zajc.

Tekst je nastao upravo za glumice i glumce Hrvatske drame. Svi likovi nose imena glumaca koji ih igraju, ali Rambert  upozorava da nije riječ o njihovim privatnim biografijama.

„To su oni i nisu oni“, navodi i dodaje „Ponekad postoji nekoliko dodirnih točaka, ali to nisu njihove životne priče“.

Nakon probe Andrićeve „Na Drini ćuprija“ glumci Hrvatske drame riječkog HNK-a Ivana pl. Zajca ostaju u kazalištu kako bi proslavili rođendan dviju kolegica. U početku djeluje kao još jedno kazališno druženje, ali okupljanje ansambla postupno postaje pričom o zajedničkom životu, starim sukobima, odlascima, ljubavima, u priču o kazalištu. Jedna od slavljenica velika je glumica koja nakon 46 godina karijere napušta nacionalni teatar, a njen odlazak pokreće bujicu emocija unutar ansambla.

Na pozornici su svi članovi Hrvatske drame: Anastazija Balaž, Olivera Baljak, Petar Baljak, Ana Marija Brđanović, Edi Ćelić, Nika Grbelja, Mario Jovev, Jelena Lopatić, Jasmin Mekić, Dražen Mikulić, Damir Orlić, Sabina Salamon, Deni Sanković, Aleksandra Stojaković Olenjuk, Romina Tonković i Ana Vilenica, uz Gorana Bogdana kao gosta, s kojim će kasnije alternirati Leon Lučev. 

Pascal Rambert potpisuje tekst, režiju, scenografiju, kostimografiju i svjetlo, asistent redatelja i asistent kostimografije je Ivan Botički, a asistent scenografije Alan Vukelić. Tekst s francuskog preveo je Ivica Buljan.

Teme
hnk ivan pl zajc hnk rijeka kazalište praizvedba predstava riječke ljetne noći

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