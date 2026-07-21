Praizvedba predstave "Kazalište" Pascala Ranmberta u HNK Zajc

Pascal Rambert već desetljećima slovi za jedno od najvažnijih imena suvremenoga europskog kazališta čije se drame izvode se na najuglednijim svjetskim pozornicama, a prevedene su na četrdesetak jezika. Ono po čemu se razlikuje od većine suvremenih autora nije samo osebujan ritam i ljepota njegova jezika nego i način na koji nastaju njegove predstave. On nikada ne dolazi s gotovim tekstom. Prije nego što napiše prvu rečenicu, osobno upoznaje ansambl. Sa svakim glumcem posebno razgovara i sluša njegovu priču, a tek kasnije počinje pisati, ističu iz HNK Zajc.