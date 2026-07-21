Umro je Filip Mihalić, mladi poduzetnik poznat po aferi s covid testovima

„Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova”, objavilo je Državno odvjetništvo prošlog prosinca.