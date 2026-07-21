Objavljena nova ljestvica: Najzaduženija kućanstva nisu na jugu Europe

S hipotekom svoj dom posjeduje 43,1 posto belgijskih kućanstava, znatno više od prosjeka EU od 24,3 posto. Većina tih kredita ugovorena je uz fiksnu kamatnu stopu. Nacionalna banka Belgije izvijestila je da je vrijednost novih hipotekarnih kredita u 2025. porasla na 40,7 milijardi eura, u odnosu na 31,7 milijardi godinu prije.