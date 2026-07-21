Bivšem bračnom paru zbog ubojstva iz koristoljublja ukupno 67 godina zatvora

Potom je Trautmann u siječnju i veljači 2022. došao s Šnajder u Dubrovnik gdje je ona predočila potencijalnim kupcima lažnu punomoć za prodaju nekretnine i predstavila im Trautmanna kao nećaka inozemnog bankara koji je zainteresiran za kupnju tih nekretnina. Tereti ih se da su navedeno učinili kako bi ih nagnali na kupnju koju su i realizirali te im prodali poslovni prostor za iznos od 400.000 eura koje su međusobno podijelili.